Психолог назвал пять признаков тревожного поведения у подростков

Клинический психолог выделила пять ключевых признаков, указывающих на возможные психологические трудности у подростков. Среди них – хроническая усталость, нарушения сна, психосоматические симптомы, резкие перемены в поведении и увлечениях.

© runews24.ru

Клинический психолог Анна Макаренко перечислила признаки в поведении подростков, которые должны насторожить родителей. Специалист отметила, что переходный возраст сопровождается эмоциональными всплесками, раздражительностью и желанием дистанцироваться, однако существуют симптомы, требующие внимания.

В беседе с «КомсаNews» к тревожным сигналам эксперт отнесла постоянное чувство тревоги, резкие перепады настроения в течение дня, хроническую усталость, а также выраженное снижение интереса к учёбе и общению с друзьями. Если подросток регулярно просыпается уставшим, с трудом засыпает или жалуется на ночные пробуждения, это может указывать на психологические проблемы.

Макаренко обратила внимание на риски, связанные с социальными сетями и онлайн-челленджами, которые могут побуждать к опасным действиям. Родителям рекомендуется следить за активностью ребенка в интернете и обсуждать возможные угрозы.

Также насторожить должна резкая смена интересов, стиля одежды или пищевых привычек, если она сопровождается замкнутостью, тревожностью или агрессией. Психосоматические проявления – частые боли в животе, головные боли, повторяющиеся болезни без явной медицинской причины – также могут отражать внутреннее напряжение.

