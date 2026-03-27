Как подобрать идеальный образ для выпускного-2026

До школьных выпускных осталось всего несколько месяцев. Какие тенденции будут актуальны для школьников в 2026 году и какие правила важно соблюдать, разбиралась Москва 24.

Главное – идеальная посадка

Выбирая, что надеть на торжественную часть выпускного, юношам стоит обратить внимание на классические костюмы, но с учетом современных изменений: брюки должны быть не узкие, а свободного кроя, желательно прямые. Об этом Москве 24 рассказала персональный стилист, фэшн-эксперт Эмма Болохнова.

«Выбор цвета напрямую зависит от внешности. Классическая черно-белая гамма – универсальное решение, которое подходит практически всем. А вот обладателям светлых глаз и волос стоит присмотреться к нежным оттенкам голубого или благородному оливковому – они выгодно подчеркнут природную мягкость образа».

Если говорить о рубашке, то белая считается самым торжественным вариантом, однако, если хочется добавить акцентов, можно присмотреться к трендовым пастельным оттенкам – нежно-голубому, оливковому и нежно-розовому, добавила эксперт.

«При подборе обуви на торжественную часть лучше выбрать классические туфли: под черно-белый костюм гармоничнее будут смотреться именно черные. Если же образ в голубых, коричневых или оливковых тонах, можно присмотреться к обуви в коричневых, бежевых, лимонных или медовых оттенках. Для танцев стоит взять что-то на смену, например, кеды», – посоветовала специалист.

Что касается цены, то в масс-маркете хорошо сидящий костюм можно собрать за 10–15 тысяч рублей, с обувью получится уложиться в 20–30 тысяч. В миддл-сегменте – минимум 50 тысяч, плюс 15–20 тысяч за обувь, отметила эксперт.

«Что касается выпускниц, сейчас актуальны платья в стиле рококо: объемные юбки, корсетные формы. Также можно играть с балансом форм и цвета: выбирать, например, очень обтягивающий верх, но пышную юбку. Или наоборот, объемные рукава-фонарики (тренд сезона), добавив более демократичную, сдержанную юбку», – объяснила стилист.

В случае, если девушка хочет сделать образ более мягким и нежным, специалист посоветовала обратить внимание на оттенки лавандового, пудрово-розового и небесно-голубого. Когда же хочется яркости, стоит рассмотреть варианты бордового, изумрудного и синего. А вот с чем нужно быть осторожнее, это с длиной платья, ведь образ для выпускного не должен выглядеть вульгарно. В моде сейчас миди – до колена или чуть ниже. Макси же – вечная классика.

«Главный тренд в макияже и прическе – отсутствие излишней старательности. Если раньше укладывали волосы "кудряшка к кудряшке", то сейчас локоны должны быть более вытянутыми, не такими объемными. Когда платье нарядное, прическу лучше сделать более сдержанной. В моде пучки самых разных видов, и они не обязательно должны выглядеть идеально собранными – пусть присутствует легкая небрежность, натуральность».

Болохнова уверена, что макияж тоже попадает в эту категорию. Стрелки могут быть слегка размытыми, цвет помады не обязан совпадать с оттенком контура. При этом, поскольку девушки очень молодые, все равно должна сохраняться уместность и сдержанность.

По данным стилиста, примерные расценки при составлении образа в бюджетном сегменте распределяются так:

платье (комбинация или мини) – 4,5–8 тысяч рублей, босоножки/туфли (искусственная кожа) – 3,5–5,5 тысячи;

клатч/небольшая сумка – 2–3,5 тысячи рублей;

бижутерия (серьги + кольца) – 1,5–3 тысяч рублей.

Итого цена за полный образ в бюджетном секторе составит примерно 11,5–20 тысяч рублей.

По словам эксперта, в следующей категории можно найти сложные лекала, корсетные формы, перья или бахрому, которая является трендом сезона. Ткани здесь более плотные, изделия сложнее и лучше по посадке. Поэтому цены могут быть следующими:

платье (миди, корсетное или сложного кроя) обойдется в 12–22 тысяч рублей;

босоножки (кожа или качественный текстиль) – 7–14 тысячи;

сумка – 4–8 тысячи;

акцентные украшения – 4–7 тысячи.

Как итог, образ в средне-ценовой категории составит примерно 27–51 тысячи рублей, отметила эксперт.

Стилист уточнила, что третья категория, – премиальный сегмент и работы российских дизайнеров: здесь можно выбрать модели с идеальными швами, часто шелковые или сделанные из качественной вискозы и обладающие уникальными оттенками. Цены распределяются следующим образом:

платье или брючный костюм-тройка – 25–55 тысяч рублей;

туфли (кожа, бренд) – 15–28 тысяч;

брендовая сумка-аксессуар – 10–20 тысяч;

ювелирная бижутерия или серебро – 8–15 тысяч.

Примерная сумма финального образа из премиальных магазинов составит около 58–118 тысячи рублей.

«Стоит предусмотреть и "скрытые расходы". Например, корректирующее или бесшовное белье (особенно под облегающие платья) в 2–5 тысяч рублей. Ателье (подгон, фиксация деталей) – 2–4 тысячи рублей, макияж плюс укладка – в среднем, 7–15 тысяч. Сезон выпускных – время активной работы стилистов по волосам и макияжу, поэтому рекомендую бронировать их заранее», – предупредила эксперт.

Не забываем об уместности

Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая также отметила в разговоре с Москвой 24, что девушкам лучше выбирать либо коктейльное платье (длиной на ладонь выше или ниже колена), либо вечернее в пол.

Она напомнила, что колготки вне зависимости от длины наряда – обязательный элемент дресс-кода. А обувь должна гармонично дополнять образ и быть комфортной.

«Если девушка никогда не носила каблуки, на выпускном это будет смотреться неумело. Комфортной считается высота каблука не выше пяти сантиметров. Можно предусмотреть сменную обувь, чтобы переобуться для неформальной части вечера».

Кроме того, любая демонстрация нижнего белья или чрезмерно оголенных частей тела категорически запрещена.

Коломацкая дала рекомендации и для юношей. Например, при составлении образа важно учитывать, что носки подбираются в тон брюк или туфель. Их длина должна быть такой, чтобы при посадке не оголялась нога. Если выбран галстук, то его длина должна доходить до середины пряжки ремня. Край пиджака должен закрывать край ягодиц – в этом случае длина подобрана верно, отметила она.

Родителям же стоит помнить, что главные действующие лица праздника – дети. Поэтому выделяться буйством красок и откровенными образами не стоит. Выбирать нужно пастельные, сдержанные тона, без ярких акцентов. Нужно дать возможность юным девушкам и молодым людям почувствовать себя героями этого дня, заключила специалист.