Зачем, если курьеры зарабатывают больше? Как убедить ребенка получить высшее образование
Зарплаты курьеров в Москве превысили доходы специалистов с высшим образованием. На данный момент медианная зарплата курьеров составляет 137 тысяч рублей в месяц. Это на 12 процентов выше, чем у работников с дипломом, и на 27 процентов выше, чем у квалифицированных специалистов без высшего образования. В связи с этим многие подростки отказываются получать высшее образование, так как не видят в этом смысла. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова, как родителям убедить ребенка поступить в университет или институт.
Как говорить с подростком, который хочет идти в курьеры
По его словам, подростковая позиция часто строится на сравнении «быстро и понятно» или «долго и абстрактно». Доход курьера выглядит конкретным и осязаемым, а образование — отложенной выгодой.
Рабочая стратегия для родителей — не спорить в логике «правильно и неправильно», а обсуждать долгосрочную перспективу. Важно донести до подростка, что физическая работа чаще ограничена по возрасту и ресурсу. Также в логистике и доставке доход может быть нестабильным и зависимым от внешних факторов, — сказал он.
Помимо этого, родителям необходимо объяснить ребенку, что образование расширяет выбор, а не «обязывает» работать по диплому.
Важно избегать давления и категоричности: у подростков это вызывает психологическую реактивность (усиление сопротивления). Лучше использовать формат диалога: «Ты рассматриваешь курьерство как основной путь или как временный вариант?»; «Как ты видишь свою жизнь через пять–десять лет?»; «Что будет, если ты захочешь сменить сферу?». Это переводит разговор из конфликта в планирование будущего, — сообщил Ахмедов.
Как мотивировать ребенка получить высшее образование
Специалист отметил, что мотивация работает не через «надо», а через:
- смысл (зачем это лично ребенку);
- связь с его интересами;
- возможность выбора, а не ограничение.
А также через полезный подход:
- не навязывать, что «вышка» обязательна, а показывать, что она инструмент, а не цель;
- обсуждать альтернативы — колледж, прикладные профессии, предпринимательство;
- подчеркивать, что образование можно использовать гибко (необязательно работать строго по диплому).
Эксперт подчеркнул, что с психологической и социоэкономической точки зрения в современном мире высшее образование это не гарантия успеха, но один из факторов расширения возможностей.
Оно может быть полезно, если:
- требует выбранная сфера (медицина, инженерия, наука и другие);
- важны системные знания и профессиональная идентичность;
- человек планирует долгосрочный рост и смену ролей.
Но оно не является универсально обязательным для некоторых практических и предпринимательских траекторий. Оно может быть вторичным, — считает собеседник «ВМ».
Карьерный консультант, рекрутер Ильгиз Валинуров рассказал «ВМ», ожидается ли снижение заработной платы курьеров в России. Эксперт объяснил, что разрыв в заработной плате курьеров и сотрудников с высшим образованием достигает 12 процентов, потому что многие работники пока не вышли на необходимый уровень своих компетенций и опыта. По его мнению, зарплаты курьеров в России точно не станут меньше, а с большой долей вероятности продолжат расти.