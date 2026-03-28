Как убедить ребенка получить высшее образование

Зарплаты курьеров в Москве превысили доходы специалистов с высшим образованием. На данный момент медианная зарплата курьеров составляет 137 тысяч рублей в месяц. Это на 12 процентов выше, чем у работников с дипломом, и на 27 процентов выше, чем у квалифицированных специалистов без высшего образования. В связи с этим многие подростки отказываются получать высшее образование, так как не видят в этом смысла. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Ильи Ахмедова, как родителям убедить ребенка поступить в университет или институт.

Как говорить с подростком, который хочет идти в курьеры

По его словам, подростковая позиция часто строится на сравнении «быстро и понятно» или «долго и абстрактно». Доход курьера выглядит конкретным и осязаемым, а образование — отложенной выгодой.

Рабочая стратегия для родителей — не спорить в логике «правильно и неправильно», а обсуждать долгосрочную перспективу. Важно донести до подростка, что физическая работа чаще ограничена по возрасту и ресурсу. Также в логистике и доставке доход может быть нестабильным и зависимым от внешних факторов, — сказал он.

Помимо этого, родителям необходимо объяснить ребенку, что образование расширяет выбор, а не «обязывает» работать по диплому.

Важно избегать давления и категоричности: у подростков это вызывает психологическую реактивность (усиление сопротивления). Лучше использовать формат диалога: «Ты рассматриваешь курьерство как основной путь или как временный вариант?»; «Как ты видишь свою жизнь через пять–десять лет?»; «Что будет, если ты захочешь сменить сферу?». Это переводит разговор из конфликта в планирование будущего, — сообщил Ахмедов.

Как мотивировать ребенка получить высшее образование

Специалист отметил, что мотивация работает не через «надо», а через:

смысл (зачем это лично ребенку);

связь с его интересами;

возможность выбора, а не ограничение.

А также через полезный подход:

не навязывать, что «вышка» обязательна, а показывать, что она инструмент, а не цель;

обсуждать альтернативы — колледж, прикладные профессии, предпринимательство;

подчеркивать, что образование можно использовать гибко (необязательно работать строго по диплому).

Эксперт подчеркнул, что с психологической и социоэкономической точки зрения в современном мире высшее образование это не гарантия успеха, но один из факторов расширения возможностей.

Оно может быть полезно, если:

требует выбранная сфера (медицина, инженерия, наука и другие);

важны системные знания и профессиональная идентичность;

человек планирует долгосрочный рост и смену ролей.

Но оно не является универсально обязательным для некоторых практических и предпринимательских траекторий. Оно может быть вторичным, — считает собеседник «ВМ».

Карьерный консультант, рекрутер Ильгиз Валинуров рассказал «ВМ», ожидается ли снижение заработной платы курьеров в России. Эксперт объяснил, что разрыв в заработной плате курьеров и сотрудников с высшим образованием достигает 12 процентов, потому что многие работники пока не вышли на необходимый уровень своих компетенций и опыта. По его мнению, зарплаты курьеров в России точно не станут меньше, а с большой долей вероятности продолжат расти.