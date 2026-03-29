Стало известно, сколько детей может родить женщина

Свободная пресса

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что женщина способна родить неограниченное количество детей.

Эксперт ответил, сколько детей может родить женщина
«Сколько рожать - это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее "настроек". Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15-40 лет - сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живет», – сказал он РИА Новости.

Онищенко отметил, что сейчас в России проживает более 2 миллионов многодетных семей. Есть планы довести коэффициент рождаемости 1,8 на одну женщину к 2036 году.