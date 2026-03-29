Эксперт ответил, сколько детей может родить женщина

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что женщина способна родить неограниченное количество детей.

«Сколько рожать - это зависит от здоровья и возможностей семьи, женщины, ее "настроек". Это ничем не ограничено, вот в пределах детородного возраста 15-40 лет - сколько успеет, если есть здоровье, если она нормально живет», – сказал он РИА Новости.

Онищенко отметил, что сейчас в России проживает более 2 миллионов многодетных семей. Есть планы довести коэффициент рождаемости 1,8 на одну женщину к 2036 году.