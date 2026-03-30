Школьников могут начать осматривать психиатры

Ряд депутатов Госдумы считает, что в ходе школьных медосмотров детей обязательно должен осматривать психиатр.

«Здоровье ребенка - не только его физическое состояние. Психическое благополучие подростка - основа его успешной социализации и учебы. Включение профильного специалиста в уже существующий и отработанный механизм диспансеризации по ОМС - логичный и эффективный шаг. Он позволит в рамках привычного для родителей и школ процесса выявлять проблемы на самой ранней стадии, когда помощь наиболее действенна», – заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Обращение с таким предложением депутаты уже отправили в Минздрав РФ. Осмотр психиатр предлагается ввести с 12 лет.

