Что нужно делать, если у ребенка идет кровь из носа

Это происходит всегда внезапно. Ребёнок прибегает к вам — футболка в пятнах, голова запрокинута назад, нос зажат ладошкой. Или вы сами замечаете красные капли на подушке посреди ночи. Первая реакция у большинства родителей — схватить вату, уложить ребёнка и бежать за перекисью. Всё это кажется таким логичным. И всё это — неправильно. Причём неправильно настолько, что именно эти «очевидные» действия нередко превращают ситуацию из простой в по-настоящему тревожную. Но обо всём по порядку.

Почему это случается именно с детьми — и так часто

Педиатры называют носовые кровотечения одной из самых частых причин экстренных обращений родителей. В структуре госпитализаций в ЛОР-стационары на долю пациентов с носовыми кровотечениями приходится до 20,5% всех экстренных случаев. Цифра внушительная — особенно если учесть, что большинство таких эпизодов вполне можно остановить дома.

Дело в физиологии. У детей слизистая оболочка носа значительно тоньше, чем у взрослых, а кровеносные сосуды в передненижней части носовой перегородки — так называемой зоне Киссельбаха — расположены буквально у поверхности. Эта зона обильно снабжается кровью и реагирует на любое раздражение.

Сухой воздух в квартире зимой, ОРВИ, аллергический насморк, слишком энергичное промывание носа — всё это способно вывести хрупкий сосуд из строя буквально за секунду. Пик частоты носовых кровотечений у детей приходится на возраст от 6 до 15 лет. Именно тогда родители сталкиваются с этим чаще всего.

Отдельный разговор — сосудосуживающие капли. Многие используют их при насморке неделями, не задумываясь о последствиях. А зря: длительное применение таких препаратов иссушает и истончает слизистую, делая её лёгкой добычей для кровотечений. Та же история со спреями для промывания: если направлять струю прямо на перегородку, а не чуть в сторону к боковой стенке, эффект будет обратным ожидаемому.

Три ошибки, которые совершает почти каждый родитель

Перед тем как рассказать, как правильно, — о том, как делать категорически не нужно. Именно эти три ошибки встречаются в большинстве семей и именно они способны продлить кровотечение или спровоцировать повторное.

Запрокинутая голова. Кажется разумным — кровь же потечёт «назад» и остановится. На самом деле она стекает по задней стенке глотки прямо в желудок. Ребёнок заглатывает кровь, и через несколько минут его начинает тошнить или рвать. Это не только неприятно — это сигнал, который заставляет родителей паниковать ещё сильнее.

Вата и ватные тампоны. Ещё одна классика. Вата прилипает к формирующемуся сгустку намертво. Когда вы вытаскиваете её, сгусток срывается — и кровотечение возобновляется с удвоенной силой. Именно поэтому педиатры так настойчиво говорят: никакой ваты.

Перекись водорода. Её льют в нос, рассчитывая на дезинфекцию и «прижигающий» эффект. Но перекись раздражает нежную слизистую оболочку и замедляет естественный процесс заживления. Пользы — ноль, вреда — достаточно.

Как действовать правильно: алгоритм, который работает

«Носовые кровотечения в детском возрасте действительно встречаются очень часто. По мере роста ребёнка сосуды укрепляются, и частота эпизодов, как правило, снижается», — объясняют врачи-педиатры.

Но пока этого не произошло, родителям важно действовать чётко и без паники.

Вот простой алгоритм, который соответствует актуальным клиническим рекомендациям Минздрава России, обновлённым в декабре 2025 года.

Первое — сажаете ребёнка прямо и слегка наклоняете его вперёд. Не назад, не горизонтально — именно вперёд. Это предотвращает попадание крови в горло.

Второе — двумя пальцами плотно прижимаете мягкую часть носа к перегородке. Не переносицу, не хрящевой «горбик» — а именно мягкую нижнюю часть, там, где нос сжимается без усилия. Согласно действующим клиническим рекомендациям, крылья носа следует прижимать непрерывно в течение 5–15 минут.

Третье — никаких проверок «ну как там, остановилось?» каждые две минуты. Держите непрерывно. Ребёнок дышит ртом.

Снаружи на переносицу можно приложить что-то холодное через ткань — грелку со льдом, замороженные овощи из морозилки, влажный холодный платок. Холод вызывает спазм сосудов и помогает остановить кровь быстрее.

Если через 10 минут кровь не остановилась — повторяете ещё раз, ещё столько же. Две попытки по 10 минут — это максимум, который стоит предпринимать дома. Дальше нужна медицинская помощь.

После того как кровь остановилась: о чём большинство забывает

Многие родители облегчённо вздыхают, когда кровотечение прекращается, и считают ситуацию закрытой. Но именно в первые несколько часов после эпизода сформировавшийся сгусток остаётся крайне нестабильным.

Никакого активного сморкания — даже если нос заложен и ребёнку некомфортно. Никаких игр в догонялки и прыжков на батуте. Никакого ковыряния в носу — да, это непросто объяснить шестилетке, но придётся постараться. Если пренебречь этими правилами, кровотечение вернётся — и остановить его повторно будет сложнее.

Когда «просто кровь из носа» становится поводом насторожиться

В подавляющем большинстве случаев всё заканчивается благополучно за несколько минут. Но есть признаки, при которых откладывать поход к врачу не стоит.

Поводом для плановой консультации педиатра или ЛОР-специалиста служат повторяющиеся эпизоды — даже если каждый из них несильный и быстро проходит. Особого внимания заслуживает сочетание носовых кровотечений с частыми синяками или кровоточивостью дёсен. Это может указывать на гемофилию или другое заболевание крови, связанное с нарушением свёртываемости. В таких случаях педиатр направит на анализ крови и коагулограмму.

Отдельная история — одностороннее кровотечение с неприятным запахом или тёмными выделениями. Это тревожный маркер возможного инородного тела в носу. Маленькие дети нередко засовывают туда всё что угодно — и молчат об этом. Самая опасная ситуация — если в нос попала батарейка-«таблетка». Она вызывает химический ожог слизистой уже за несколько часов, и счёт в таких случаях буквально идёт на часы — нужна срочная медицинская помощь.

У подростков-мальчиков, у которых носовые кровотечения повторяются с одной стороны и сопровождаются заложенностью, врачи обязательно исключат ювенильную ангиофиброму — редкую, но важную доброкачественную опухоль, которая при своевременном выявлении хорошо поддаётся лечению.

Когда медлить нельзя вообще

Есть несколько ситуаций, при которых нужно действовать немедленно — без второго 10-минутного подхода и без «подождём ещё немного».

Если кровотечение не останавливается в течение 20 минут, а также если кровь течёт одновременно из обеих ноздрей — это повод немедленно вызывать скорую помощь. То же самое — если эпизод начался после удара головой: здесь важно исключить черепно-мозговую травму, а это уже не ЛОР-история.

Резкая бледность, выраженная слабость, головокружение или рвота кровью — всё это экстренные симптомы, при которых нужна не домашняя первая помощь, а реанимация.

И ещё один момент, который многих удивляет: консультация невролога при обычных носовых кровотечениях не нужна. Несмотря на то что часть родителей первым делом думает именно о неврологии, к этому специалисту при изолированных кровотечениях из носа направления нет.

Что реально помогает предотвратить повторение

Самая банальная и при этом самая эффективная мера — увлажнение воздуха в квартире. Особенно актуально с октября по апрель, когда отопление работает на полную мощность и превращает воздух в помещении в настоящую сушилку. Увлажнитель и регулярное использование солевых капель заметно снижают частоту эпизодов.

Врачи также рекомендуют применять увлажняющие растворы для орошения носа на основе морской соли, принимать витамин С и препараты, укрепляющие стенки капилляров. Правильное питание — фрукты, зелень, ягоды — тоже делает своё дело: сосуды становятся крепче.

Если у ребёнка диагностирован аллергический ринит — его нужно лечить, а не терпеть как неизбежность. Хроническое воспаление слизистой превращает её в идеальную мишень для очередного эпизода. Ну и привычку ковырять в носу тоже никто не отменял — с ней тоже стоит поработать, пусть и дипломатическими методами.

Носовые кровотечения у детей пугают — это абсолютная правда. Но в большинстве случаев они совершенно безопасны и останавливаются за несколько минут при одном условии: если родители знают, что делать. Вперёд, зажать, держать — и не паниковать.