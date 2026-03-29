Как сохранить целеустремленность подростков даже в трудные дни

Новые исследования Корнельского университета, опубликованны в Journal of Research on Adolescence, показывают, что чувство цели у подростков нестабильно. Как и их эмоции или самооценка, оно колеблется изо дня в день. При этом подростки, которые ощущают цель регулярно, а не только в отдельные моменты, получают наибольшую пользу.

«Ранее считалось, что целеустремленность — это постоянная черта личности, измеримая в любой момент времени», — объясняет Энтони Берроу, доцент кафедры исследований жизненного цикла имени семьи Феррис.

По словам исследователя, на самом деле уровень целеустремленности у подростков меняется в ответ на повседневные трудности и жизненные изменения. Родители и наставники могут наблюдать за этими колебаниями и помогать сглаживать резкие перепады, которые могут указывать на уязвимость подростка.

«Важно уделять внимание не только интенсивности цели, но и способности поддерживать ее стабильность», — добавляет Берроу.

Как исследовали подростков

В исследовании участвовали более 320 старшеклассников, которые на протяжении 10 недель принимали участие в самостоятельном образовательном проекте GripTape. Ученики выбирали тему для изучения и ежедневно фиксировали, насколько осмысленной была их жизнь в этот день. Дополнительно они заполняли анкету о своем общем ощущении цели, что позволило исследователям сопоставить средний уровень целеустремленности с ежедневными колебаниями.

Результаты показали интересную закономерность. Те, у кого чувство цели было более стабильным, сообщали о лучшем самочувствии и более высокой самооценке.

«Возможно, устойчивое чувство цели действует как компас: оно помогает ориентироваться, но не может защитить от случайных трудностей», — пишут авторы.

Почему колебания важны

Берроу отмечает, что колебания цели не обязательно мешают ее развитию, но требуют внимания.

«Резкие перепады могут быть проблематичными в долгосрочной перспективе. Стабильность часто важнее, чем частые взлеты и падения», — говорит он.

Это напоминает то, как мы оцениваем эмоции или самооценку: небольшие колебания нормальны, но резкие скачки могут сигнализировать о внутренней уязвимости.

Исследователи отмечают, что возможность формировать собственное обучение играет ключевую роль. Проекты, где подростки сами выбирают тему для изучения, реализуют свои идеи и получают поддержку опытных наставников, помогают укреплять чувство цели и делают его более стабильным. Студенты отмечали, что чувствовали себя особенно целеустремленными в дни встреч с наставниками.

Практический вывод

Главный вывод исследования заключается в том, что цель — это динамичный процесс, а не фиксированная черта. Внимание к ежедневному опыту, поддержка взрослых и возможность самостоятельно управлять обучением помогают подросткам сохранять чувство цели и адаптироваться к изменениям.