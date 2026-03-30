Сколько детей в России имеют проблемы с лишним весом

Распространенность избыточной массы тела и ожирения составляет в целом у детей 2–18 лет соответственно 18,8 и 9,2 %. В сумме избыточная масса тела, включая ожирение, встречается у 28% детей в России, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

«Частота высокой массы тела увеличивается с возрастом и максимальна у детей обоих полов в возрасте 7–10 лет. Частота ожирения имеет наибольшие значения у мальчиков и девочек в возрасте 2–10 лет, затем снижается до минимальных значений в 15–18 лет. До 10-летнего возраста масса тела детей тесно связана с привычками питания в семье. Старше 10 лет на этот показатель оказывает влияние общение со сверстниками, то есть окружающая среда и гормональная перестройка. Подростки становятся более самостоятельными, многие занимаются спортом», — объяснила специалист.

При этом такое нарушение состояния питания может привести к проблемам со здоровьем в будущем.