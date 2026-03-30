Стилист дала советы по составлению образа на школьный выпускной в 2026 году

Юношам стоит выбирать на школьный выпускной классические костюмы с учетом современных изменений, брюки должны быть свободного кроя, желательно прямые. Об этом «Москве 24» заявила персональный стилист и фешн-эксперт Эмма Болохнова.

По ее словам, универсальным решением является черно-белая гамма, однако, выбор цвета зависит от внешности. Рубашка может быть белой или акцентной — пастельных оттенков. Туфли стилист советует покупать классические.

«В плане выпускниц сейчас актуальны платья в стиле рококо: объемные юбки, корсетные формы. Также можно играть с балансом форм и цвета: выбирать, например, очень обтягивающий верх, но пышную юбку. Или наоборот, объемные рукава-фонарики (тренд сезона), добавив более демократичную, сдержанную юбку», – добавила Болохнова.

Для более мягкого образа подойдут оттенки лавандового, пудрово-розового и небесно-голубого, для яркого — бордового, изумрудного и синего. Главным трендом в макияже и прическе является отсутствие излишней старательности.

Директор по продукту бренда Sokolov Елена Ракутина до этого рассказала «Газете.Ru», что миниатюрные серьги-гвоздики и цепочка с крошечным кулоном идеально впишутся в образ на последний звонок.

Ранее были определены единые дни последних звонков и выпускных в 2026 году.