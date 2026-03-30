Книги в России подешевели за год почти на 10%

В 2026 году сборы школьника на выпускной могут обойтись родителям дороже 120 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» заявила персональный стилист и фешн-эксперт Эмма Болохнова. В эту стоимость войдут платье или костюм, обувь, клатч или небольшая сумка, а также бижутерия. Эксперт также призвала учесть «скрытые расходы», например, корректирующее или бесшовное белье, подгон одежды в ателье, макияж и укладку. Добавлю, в этом учебном году последние звонки планируется провести 26 мая, а выпускные вечера – 27 июня. Такие рекомендации Минпросвещения направило во все субъекты РФ.