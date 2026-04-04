Какое поведение взрослых детей по отношению к родителям неприемлемо

Важно признать: любить детей безусловно — это хорошо, но терпеть от них можно не всё. Психолог Елена Колесникова объясняет, какие границы должны быть в отношениях, когда дети уже выросли.

Жестокость и оскорбления

Иногда взрослый ребёнок общается с родителями так, как не стал бы с чужим человеком. Резкие слова, унижения, крик, угрозы, сарказм — всё это оправдывают фразой «он устал, сорвался». Но взрослый человек отвечает за свои эмоции. Раздражение и усталость не дают права делать из родителей «грушу для битья».

Если оскорбления повторяются, а после вспышек гнева нет раскаяния, это уже не случайность, а паттерн общения. Уважение — это основа любви, а не её бонус. Если вам регулярно приходится терпеть унижения, значит, любовь сильно деформирована.

Ложь

Скрыть что-то от родителей — это нормально. Но когда ложь становится привычкой, доверие начинает разрушаться. Постоянные недоговорки, «забытые» долги, несовпадающие истории — всё это выматывает. Родитель начинает ловить ребёнка на противоречиях, сомневаться в каждом слове.

Если прощать ложь бесконечно, человек привыкает: можно делать что угодно, всё сойдёт с рук. Ложь часто становится инструментом манипуляции. Важно помнить: доверие не бесконечно, оно разрушается от систематического неуважения.

Воровство и финансовые махинации

Подростковый период — это время, когда ребёнок может взять что-то без спроса. Но если взрослый человек оформляет кредиты на родителей или берёт деньги без их ведома, это уже серьёзное нарушение границ.

Оправдания вроде «он запутался» или «они же мои дети» закрывают глаза на проблему. Родители могут оказаться не только обиженными, но и финансово разрушенными. Деньги — это не только купюры, но и уважение к чужому труду. Если взрослый ребёнок регулярно переступает эту границу, важно не только прощать, но и устанавливать последствия: отказ от помощи, юридические меры, чёткие правила.

Пренебрежение и эпизодические появления

Есть дети, которые месяцами не интересуются здоровьем родителей, не звонят и не спрашивают, как дела. Но как только у них возникают проблемы, они внезапно появляются. Такое поведение часто прощают, объясняя: «он занят», «у него работа». В итоге родители живут в ожидании, надеясь, что ребёнок останется рядом «просто так», а потом снова оказываются забытыми.

Эмоциональное использование — это тоже форма неуважения. Вы имеете право сказать: «мне больно, когда ты вспоминаешь обо мне только тогда, когда у тебя проблемы», и не делать вид, что вас устраивает роль запасного аэродрома.

Бесконечная финансовая помощь

Помогать детям — естественное желание. Но проблема начинается, когда помощь становится образом жизни, а не временной поддержкой. Взрослый человек не ищет работу, постоянно берёт деньги, не возвращает, обижается на отказ, требует купить квартиру или автомобиль, оплатить дорогостоящие услуги. Финансовая зависимость маскируется под «вы же родители, должны помогать до конца».

Иногда «потакание» вредит больше, чем отказ. Человек не взрослеет, не учится строить свою жизнь. Настоящая забота — это показать границу: «я помогу в серьёзных ситуациях, но жить за мой счёт ты не будешь».

Эмоциональные манипуляции и шантаж

Фразы вроде «если ты мне не поможешь, можешь забыть, что у тебя есть сын» — это психологическое давление. Особенно опасен газлайтинг, когда ребёнок заставляет родителей сомневаться в здравом смысле. Такое поведение разрушает психику, вызывает чувство вины.

Важно не только проговаривать: «мне больно, когда ты так говоришь», но и брать паузу в общении, подключать психолога, не поддаваться на манипуляции.

Прощение — это не обязанность терпеть всё

Многие взрослые считают, что «хороший родитель» должен прощать всегда и во всём. Из-за этого они годами терпят разрушительное поведение, говоря себе: «ничего, это же ребёнок». Прощение — это решение не жить в обиде, но это не означает, что вы должны продолжать отношения на прежних условиях.

Вы можете простить, но ограничить общение. Вы можете простить, но не давать денег. Вы можете простить, но не пускать человека в дом, если он ведёт себя разрушительно. Потворство закрепляет у ребёнка мысль: «со мной всё можно». Однако родители, которые заботятся о собственной психике, должны вовремя суметь расставить границы и рассказать, что для них неприемлемо.