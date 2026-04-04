Психолог дала советы, как помочь детям перестать ссориться

Семейный психолог Ольга Королёва рассказала, что родителям не следует ожидать автоматического формирования дружбы между детьми, однако при грамотном подходе их можно превратить в союзников.

«Если дети вместе преодолевают трудности, то в момент их социального взаимодействия вырабатывается гормон привязанности — окситоцин. Он играет важную роль в формировании эмпатии, доверия и близких отношений», — сказала специалист в беседе с сайтом kp.ru.

По словам эксперта, создать условия для выработки окситоцина помогают совместные ритуалы и игры, объединяющие детей против внешней задачи.

Королёва добавила, что важно не требовать от старшего ребёнка постоянной уступчивости: ответственность за появление младшего лежит на взрослом, а не на брате или сестре.

