Психолог дала советы, как помочь детям перестать ссориться

Психолог Королёва дала советы, как помочь детям перестать ссориться
Семейный психолог Ольга Королёва рассказала, что родителям не следует ожидать автоматического формирования дружбы между детьми, однако при грамотном подходе их можно превратить в союзников.
«Если дети вместе преодолевают трудности, то в момент их социального взаимодействия вырабатывается гормон привязанности — окситоцин. Он играет важную роль в формировании эмпатии, доверия и близких отношений», — сказала специалист в беседе с сайтом kp.ru.
По словам эксперта, создать условия для выработки окситоцина помогают совместные ритуалы и игры, объединяющие детей против внешней задачи.
Королёва добавила, что важно не требовать от старшего ребёнка постоянной уступчивости: ответственность за появление младшего лежит на взрослом, а не на брате или сестре.
