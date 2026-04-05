В ВШЭ высказались о сокращении школьного обучения до десяти лет

Это будет мешать полноценному развитию человека.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился специалист Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского НИУ ВШЭ Павел Азыркин.

«Моё профессиональное мнение — не нужно возвращаться к этому. И главный вопрос — непонятно, зачем нам это нужно делать. Если мы говорим про более ускоренное поступление в университеты или мы говорим про сокращение начальной школы, то есть много нюансов, которые пока непонятны, для чего нам это нужно. Это не вопрос экономии, это вопрос полноценного развития. И сейчас, если с такой стороны зайти, то у нас продолжительность жизни в целом увеличивается. Постоянно говорят о том, что нужно увеличить срок молодёжи, а у нас время созревания продолжается больше времени. Поэтому сокращать в данном случае, мне кажется, даже психологически неверно».

Ранее глава РАН заявил о достаточности десятилетнего образования в школах. По словам Геннадия Красникова, этот вопрос необходимо рассматривать с разных точек зрения.