Педиатр рассказал, какие ЗОЖ-привычки не нужны ребенку

Мы все хотим, чтобы наши дети росли здоровыми. Но нередко родители, особенно молодые, родив первенца, перегибают палку: ограничивают в питании, "пичкают" витаминами и добавками, чересчур нагружают ребенка физически и тем самым не укрепляют, а подрывают его здоровье. В преддверии Всемирного дня здоровья (отмечается 7 апреля) врач-педиатр, заведующий педиатрическим отделением сочетанной патологии Российской детской клинической больницы Минздрава России (РДКБ) Артем Николенко рассказал о самых частых вроде бы "здоровых", но на самом деле ошибочных привычках.

"Идея здорового образа жизни для ребенка сама по себе безусловно правильная, - поясняет доктор Николенко. - Сбалансированное питание, физическая активность, режим сна - это основа профилактики многих заболеваний. Проблемы начинаются там, где ЗОЖ превращается в систему жестких правил и ограничений без учета возраста, индивидуальных особенностей и реальных потребностей ребенка. И тогда возникают ситуации, когда на первый взгляд здоровые привычки становятся источником дефицитов, хронической усталости или повышенной тревожности у детей".

Артем Николенко привел топ-5 наиболее распространенных ошибок, которые допускают родители.

1. Жесткие ограничения в питании - например, увлечение "бесглютеновым" рационом

Отказ от сахара, "вредных" продуктов, а иногда и от целых групп (например, молочных продуктов или глютена без медицинских показаний) - одна из самых распространенных практик.

Проблема в том, что детский организм активно растет и нуждается в разнообразном питании. Исключение целых групп продуктов без показаний может привести к дефициту белка, кальция, железа, витаминов группы B и энергии в целом.

"С точки зрения доказательной медицины, строгие ограничения оправданы только при наличии подтвержденных состояний - например, целиакии, пищевой аллергии или лактазной недостаточности. Во всех остальных случаях важнее не запрещать, а формировать сбалансированный рацион и здоровое пищевое поведение", - подчеркивает доктор.

Отдельный риск - формирование тревожного отношения к еде и "черно-белого" мышления: когда продукты делятся на "правильные" и "вредные". Это может влиять на пищевое поведение в подростковом возрасте, вызывать отказ от еды или, наоборот, тягу и переедание запрещенными продуктами.

2. Витамины и БАДы "для иммунитета"

"Идея поддержать иммунитет с помощью добавок популярна, но для здоровых детей с полноценным рационом эффективность большинства средств "для иммунитета" не подтверждена научными исследованиями. Систематические обзоры показывают, что витамины и БАДы у них не снижают заболеваемость и не усиливают иммунный ответ", - констатирует Артем Николенко.

Конечно, подчеркивает доктор, бывают исключения - отдельные случаи, когда конкретный элемент действительно необходим. Например, витамин D в регионах с низкой инсоляцией или железо при подтвержденном дефиците. В таких ситуациях назначается именно недостающий элемент, но не поливитаминный комплекс "для иммунитета".

"Бесконтрольный прием БАДов может быть не только бесполезным, но и опасным, - предупреждает доктор. - Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) способны накапливаться в организме и вызывать передозировку, из-за чего могут возникать заболевания различных органов и систем. Кроме того, некоторые добавки способны взаимодействовать с лекарствами или вызывать аллергические реакции".

3. Укрепление иммунитета любой ценой

Маленькие дети часто болеют ОРВИ - ходят в детсад, тесно контактируют с другими детьми, "обмениваясь" с ними бактериями и вирусами. Поэтому многие родители зациклены на укреплении иммунитета.

"Термин "поднять иммунитет" не совсем корректен с медицинской точки зрения. Иммунная система - сложный механизм, который не нуждается в постоянной стимуляции", - подчеркивает доктор.

Для формирования надежного иммунитета действительно полезны базовые вещи: полноценный сон, разнообразное питание, физическая активность, вакцинация. Закаливание может быть безопасным, если проводится постепенно и без экстремальных методов.

"Опасность возникает, когда используются агрессивные или недоказанные практики: резкое обливание холодной водой, отказ от лечения инфекций в пользу народных методов, отказ от прививок. Все это может не укреплять, а, наоборот, повышать риск заболеваний и осложнений", - говорит Артем Николенко.

4. Спорт высоких достижений каждому ребенку

Физическая активность необходима детям, но важно учитывать возраст и уровень нагрузки. Перегрузка чаще всего встречается у детей, которые занимаются спортом на результат: ежедневные тренировки, отсутствие полноценного восстановления, давление со стороны взрослых.

Тревожные сигналы, на которые стоит обратить внимание:

хроническая усталость,

снижение интереса к занятиям,

нарушения сна,

частые травмы,

ухудшение успеваемости.

"У подростков может наблюдаться так называемый синдром относительного дефицита энергии - состояние, при котором нагрузка превышает поступление энергии с пищей. В таких случаях страдает не только физическое, но и психическое здоровье", - предупреждает доктор.

5. Избыточная стерильность

Стремление защитить ребенка от всех микробов - еще одна распространенная стратегия, которая может иметь обратный эффект.

Современные данные показывают, что умеренный контакт с окружающей средой важен для формирования иммунной системы. Постоянное использование антисептиков без необходимости, чрезмерная стерильность дома могут снижать разнообразие микробиоты и влиять на иммунный ответ.