Как с помощью диеты помочь ребенку подтянуть математику

Врач рассказала, как с помощью диеты помочь ребёнку подтянуть математику
Врач-педиатр АО «Медицина» Екатерина Морозова рассказала «Чемпионату», как с помощью диеты помочь ребёнку подтянуть математику. Она объяснила, что недостаток питательных веществ (витаминов группы B, железа, йода, омега-3) сам по себе вызывает когнитивный дефицит.
«Улучшение качества питания — это фундамент терапии. Повышение успеваемости может быть весьма значительным, особенно в первые три-шесть месяцев после коррекции рациона, когда снижается инсулинорезистентность и уходит «мозговой туман», — сказала врач.
Оптимальными продуктами для «подпитки» мозга считаются:
- жирные сорта рыбы (скумбрия, сельдь, лосось): источник омега-3 жирных кислот, строительного материала для мембран нейронов;
- медленные углеводы: гречка, овсянка длительной варки, цельнозерновой хлеб. Они обеспечивают равномерный поток глюкозы к мозгу без инсулиновых пиков;
- яйца и сливочное масло: источники холина и жирорастворимых витаминов;
- овощи и зелень: клетчатка и магний для передачи нервных импульсов.