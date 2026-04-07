Врач рассказала, как с помощью диеты помочь ребёнку подтянуть математику

Врач-педиатр АО «Медицина» Екатерина Морозова рассказала «Чемпионату», как с помощью диеты помочь ребёнку подтянуть математику. Она объяснила, что недостаток питательных веществ (витаминов группы B, железа, йода, омега-3) сам по себе вызывает когнитивный дефицит.

Как с помощью диеты помочь ребенку подтянуть математику
«Улучшение качества питания — это фундамент терапии. Повышение успеваемости может быть весьма значительным, особенно в первые три-шесть месяцев после коррекции рациона, когда снижается инсулинорезистентность и уходит «мозговой туман», — сказала врач.

Оптимальными продуктами для «подпитки» мозга считаются:

  • жирные сорта рыбы (скумбрия, сельдь, лосось): источник омега-3 жирных кислот, строительного материала для мембран нейронов;
  • медленные углеводы: гречка, овсянка длительной варки, цельнозерновой хлеб. Они обеспечивают равномерный поток глюкозы к мозгу без инсулиновых пиков;
  • яйца и сливочное масло: источники холина и жирорастворимых витаминов;
  • овощи и зелень: клетчатка и магний для передачи нервных импульсов.