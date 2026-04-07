Ортопед рассказал, как выбрать детскую обувь

Ортопед Бодьо: детская обувь не должна жестко фиксировать стопу
Выбор детской обуви напрямую влияет на формирование стопы и опорно-двигательного аппарата ребенка, поэтому важно не брать жесткую обувь. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-ортопед, эксперт бренда Ralf Ringer Роман Бодьо.
«Главная задача детской обуви — не фиксировать стопу жестко, а позволять ей развиваться естественно. Важно, чтобы пальцы не были сжаты, а сама стопа могла правильно работать при ходьбе», — рассказал эксперт.
Специалист подчеркивает, что одна из частых ошибок — выбор слишком узкой или жесткой обуви. Это может ограничивать движение пальцев и нарушать распределение нагрузки.
«Передний отдел обуви должен быть достаточно широким, чтобы пальцы располагались свободно. Сжатие в этой зоне может со временем приводить к деформациям и неправильной работе стопы», — заявил ортопед.
По его мнению, важно уделять отдельное внимание подошве.
«Она должна быть гибкой и позволять стопе двигаться естественно. Слишком жесткая подошва ограничивает работу мышц стопы. В детском возрасте это особенно критично, потому что мышцы и связки только формируются. Также важен баланс фиксации и свободы. Обувь должна хорошо держаться на ноге, но не создавать избыточного давления», — объяснил он.
Бодьо добавил, что обувь должна фиксировать пятку, но при этом не сковывать движение стопы.
«Это позволяет сохранить устойчивость и одновременно не мешает естественной биомеханике. А материалы должны обеспечивать нормальный воздухообмен и комфорт при длительной носке», — пояснил эксперт.
Еще один важный момент, как говорит Бодьо, — обувь должна «дышать».
«Это снижает риск перегрева, повышенного потоотделения и связанных с этим проблем. Правильно подобранная обувь помогает формированию здоровой стопы, снижает риск усталости и создает базу для нормального развития опорно-двигательного аппарата ребенка в будущем», — добавил врач-ортопед.