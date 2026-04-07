Ортопед рассказал, как выбрать детскую обувь

Выбор детской обуви напрямую влияет на формирование стопы и опорно-двигательного аппарата ребенка, поэтому важно не брать жесткую обувь. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-ортопед, эксперт бренда Ralf Ringer Роман Бодьо.

«Главная задача детской обуви — не фиксировать стопу жестко, а позволять ей развиваться естественно. Важно, чтобы пальцы не были сжаты, а сама стопа могла правильно работать при ходьбе», — рассказал эксперт.

Специалист подчеркивает, что одна из частых ошибок — выбор слишком узкой или жесткой обуви. Это может ограничивать движение пальцев и нарушать распределение нагрузки.

«Передний отдел обуви должен быть достаточно широким, чтобы пальцы располагались свободно. Сжатие в этой зоне может со временем приводить к деформациям и неправильной работе стопы», — заявил ортопед.

По его мнению, важно уделять отдельное внимание подошве.

«Она должна быть гибкой и позволять стопе двигаться естественно. Слишком жесткая подошва ограничивает работу мышц стопы. В детском возрасте это особенно критично, потому что мышцы и связки только формируются. Также важен баланс фиксации и свободы. Обувь должна хорошо держаться на ноге, но не создавать избыточного давления», — объяснил он.

Бодьо добавил, что обувь должна фиксировать пятку, но при этом не сковывать движение стопы.

«Это позволяет сохранить устойчивость и одновременно не мешает естественной биомеханике. А материалы должны обеспечивать нормальный воздухообмен и комфорт при длительной носке», — пояснил эксперт.

Еще один важный момент, как говорит Бодьо, — обувь должна «дышать».