Клещ впился в ребенка: что нужно сделать родителям в первые часы после укуса

Клещ укусил ребёнка – не паникуйте, но действуйте быстро: зачем везти паразита в лабораторию и когда нужен укол. Об этом рассказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Медик напомнила, что на прогулку в парк ребёнка важно одевать правильно: лучше выбирать светлую однотонную одежду, на которой легко заметить тёмную точку ползущего паразита. Основное правило защиты – никаких открытых участков кожи. Рубашку или куртку стоит заправлять в брюки, а штанины – в носки.

Также обязательно пользоваться репеллентами, нанося их в первую очередь на одежду. После возвращения домой ребёнка нужно внимательно осмотреть, особенно в области коленных сгибов, подмышек, паха, шеи и волосистой части головы.

Если клещ уже присосался к коже ребёнка, главное – извлечь его как можно быстрее, но аккуратно. Мы не рекомендуем смазывать паразита маслом или прижигать его. Лучше всего использовать специальный изогнутый пинцет или аптечный выкручиватель. Место укуса после процедуры обязательно обработайте спиртом, йодом или другим доступным антисептиком, – посоветовала врач.

Снятого клеща нужно отвезти в лабораторию в течение 48 часов. Паразита следует поместить в чистый флакон или баночку с плотно закрывающейся крышкой, добавив внутрь смоченный водой кусочек ваты или салфетки.

Как отметила врач, если анализ покажет, что клещ заражён энцефалитом, ребёнку в первые три-четыре суток вводят иммуноглобулин. Если паразит оказался незаражённым, инъекция не требуется.

В течение месяца после укуса нужно внимательно наблюдать за состоянием ребёнка. При любом ухудшении самочувствия следует сразу обратиться в ближайшее медучреждение, сообщает "Радио 1".