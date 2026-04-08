На Алтае запатентовали "природный" способ улучшения сна детей

Специалисты Алтайского биосферного заповедника получили патент на использование звуков пения заповедных птиц для улучшения сна и эмоционального состояния детей. В заповеднике отметили, что такой способ запатентован впервые в российской науке.

Как пояснили в заповеднике, в основе способа - аудиозапись птичьего пения, сделанная утром на Яйлинской террасе, смотровой площадке над Телецким озером. Никакой обработки звуков не проводилось, запись идет с посторонними шумами природы и паузами.

В качестве эксперимента запись включали перед сном, с согласия родителей, воспитанникам одного из горноалтайских детских садов. В итоге дети четырех-пяти лет засыпали на 40 процентов быстрее: переход от бодрствования вместо 47 минут занимал 28 минут. Дети шести-семи лет стали засыпать на 28 процентов быстрее: 17 минут вместо 23. У четырехлетних детей пение птиц не изменило время засыпания, но просыпались дети гораздо более бодрыми, то есть сон стал крепче.

В заповеднике добавили, что автор разработки - старший научный сотрудник Елена Черткова планирует написать статью в научный журнал и использовать полученные результаты при защите диссертации. Сам патент № 2859026 был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25 марта.