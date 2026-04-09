Игры как аналог «Разговоров о важном»: чему будут учить в детских садах

Во всех детских садах России с 1 сентября 2026 года начнут проводить «Добрые игры» — аналог программы «Разговоры о важном», который реализуется в российских школах с сентября 2022 года. Для проекта Минпросвещения РФ уже разрабатывает методические материалы. Что известно о «Добрых играх» и нужны ли они дошкольникам — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое «Добрые игры»

Проект «Разговоры о важном» — это внеурочные занятия, которые входят в программу всех школ и колледжей. Уроки проходят раз в неделю в формате классного часа. Каждое занятие посвящено конкретной теме, которая является общей для всех классов и школ, но при этом информация на нем адаптируется для школьников разных возрастов. Главной целью «Разговоров о важном» является формирование у школьников гражданско-патриотических чувств. На уроках ученикам рассказывают о нравственных ценностях, помогают им сориентироваться в мировых событиях, сформировать патриотизм и толерантность. Так как это внеурочная деятельность, оценки за них не ставятся, но присутствие на них обязательно.

«Добрые игры» — аналог «Разговоров о важном», который будет проводиться в детских садах. Проект уже прошел апробацию: в 2025 году его провели в 56 дошкольных образовательных учреждениях из нескольких регионов России. «Добрые игры» представляют собой комплект методических материалов. Они, как рассказал руководитель Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков, «помогут в простой и интересной форме говорить с детьми о важном».

Материалы для работы с детьми разделены на шесть тем: «Мой любимый детский сад», «Сезонная безопасность: осень», «Сельское хозяйство», «Бабушки и дедушки», «Народы России», «Уголок России — край родной». Они включают в себя:

игры;

творческие занятия (в том числе те, которые ребята могут выполнить самостоятельно, например раскраски, мозаики и прочие);

беседы;

чтение книг.

Материалы разработаны не только для воспитателей, но и для родителей. В них содержатся рекомендации о том, как продолжить «Добрые игры» дома: во что поиграть с ребенком, какие мультфильмы посмотреть, какие книги прочесть и какие вопросы обсудить с детьми. Методические комплекты также разделены по возрастам: для детей 3–5 лет и 5–7 лет. Игры, в которые будут предлагать играть дошкольникам, могут быть:

творческими (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные);

с правилами (подвижные, настольные, музыкальные);

народные (в зависимости от региона, где проживает ребенок; семейные, сезонные, праздничные и другие).

Ожидается, что в рамках «Добрых игр» дети в игровой форме будут узнавать о «большой и малой родине, семье и взаимоотношениях между людьми, труде и безопасности, культуре и природе, памятных исторических событиях и героях Отечества».

Первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ, многодетный отец Павел Пожигайло предположил, что такой формат позволит привить любовь к Родине и правильные ценности, если педагоги сохранят игровую направленность занятий, а у детей будет возможность обсудить все темы со взрослыми, которые искренне разделяют и поддерживают такие взгляды, передает «Коммерсант».

Все мероприятия «Добрых игр» будут посвящены духовно-нравственным ценностям. В настоящее время Минпросвещения готовит методический инструментарий проекта.

Нужны ли «Разговоры о важном» для дошкольников

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров в беседе с «Вечерней Москвой» в целом положительно отнесся к инициативе «Добрых игр», но выразил опасения насчет реализации проекта.

Инициаторы считают, что некоторые темы вполне возможно объяснить на доступном для детей уровне. Но нужно иметь в виду, что сознание человека не подготовлено к восприятию сведений определенного рода, — считает педагог.

По его словам, сложные темы действительно можно доступно объяснить ученикам при должном старании. Однако воспримет информацию только небольшая группа мотивированных, развитых детей. Кроме того, не факт, что это старание в достаточной мере будут проявлять и воспитатели в детских садах.

В итоге может получиться имитация, формализация, напоминающая что-то дидактическое, неорганичное, неестественное для психики ребенка и его эмоций. Пока еще не освоен в школах проект «Разговоры о важном» должным образом, ведь где-то он проходит формально. Еще школа не «переварила» эту программу, а мы уже торопимся внедрить ее в детских садах, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Учитель добавил, что эти опрометчивость и поспешность его пугают. Ведь может случиться так, что из-за этой спешки важное и хорошее дело может быть искажено.

А потом эта искаженная картина будет в сознании детей, и ее будут с трудом исправлять в школах — если вообще получится. Поэтому необходимо приструнить этот ажиотаж и подойти к реализации проекта сознательно, обдуманно, осторожно, чтобы его не испортить, — заключил Снегуров.

