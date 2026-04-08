Психолог рассказал о способах помочь детям найти мотивацию к учебе

Детский и семейный психолог Светлана Смирнова рассказала, что детям нужна помощь в формировании адекватного восприятия учебных сроков и планировании подготовки.

В беседе с сайтом kp.ru специалист отметила, что ребёнок воспринимает месяц как целую жизнь. При приближении дедлайнов он склонен к иррациональному поведению вместо мобилизации.

По словам специалиста, в графике необходимо выделять время не только на учёбу, но и на отдых, поскольку мозгу для лучшего усвоения информации требуются сон и период безделья.

«То, что мы называем "тупка", на наш взгляд — бессмысленное времяпрепровождение, но это именно то, что нужно, чтобы разгрузить голову», — сказала Смирнова.

Эксперт добавила, что расписание важно составлять вместе с ребёнком. Также стоит учитывать индивидуальные особенности восприятия информации: кто-то лучше усваивает на слух, кому-то нужны конспекты, у кого-то пик продуктивности утром или вечером.

