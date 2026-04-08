Когда получают или когда отдают: от чего дети получают больше удовольствия

Исследование, опубликованное в Developmental Science, показывает неожиданную вещь: радость от щедрости появляется у человека почти с первых лет жизни. Причем речь не о взрослых моральных установках, а о базовой эмоциональной реакции.

© Телеканал «Наука»

Радость от отдачи сильнее, чем от получения

Ученые обнаружили, что малыши в возрасте до двух лет чаще улыбаются и выглядят счастливее, когда делятся угощением, чем когда получают его сами. Это важное наблюдение. Оно намекает, что склонность помогать другим может быть «встроена» в человека, а не формируется только воспитанием.

Речь идет о просоциальном поведении — действиях, направленных на пользу другим. Обычно его объясняют нормами общества или воспитанием, но здесь исследователи ищут более глубокий источник — внутреннее чувство награды.

Почему вообще люди делятся

Люди регулярно делятся ресурсами, иногда даже в ущерб себе. Это может быть как простая помощь соседу, так и более серьезные вещи вроде донорства.

«Люди удивительно социально ориентированы, и некоторые из них готовы делиться ресурсами даже ценой значительных личных издержек… Поэтому нам очень интересно изучить истоки и мотивационные факторы такого поведения», — объясняет автор работы Энда Тан.

Ранее психологи отмечали, что помощь другим приносит человеку внутреннюю радость. Но с маленькими детьми все было не так очевидно: эксперименты были малочисленными и допускали разные трактовки.

Как проверяли малышей

В исследовании участвовали 134 ребенка примерно от полутора до двух лет. Чтобы исключить влияние родителей, те сидели рядом с закрытыми глазами и в наушниках.

Детям показывали плюшевую обезьянку и угощали крекерами. Далее шли разные сценарии:

ребенок делился своим лакомством;

отдавал «чужое» угощение, которое дал исследователь;

наблюдал, как угощают обезьянку;

оставлял угощение себе.

Важно, что обезьянка «радовалась» одинаково в каждом случае. Это позволило исключить простой эффект заражения эмоциями.

Реакции детей записывали на видео, а затем независимые наблюдатели оценивали уровень радости по шкале.

Что оказалось важнее всего

Результат получился довольно однозначным. Дети были заметно счастливее, когда сами отдавали угощение, чем когда получали его.

Причем это не объясняется послушанием. Если бы дело было только в желании выполнить просьбу взрослого, дети одинаково радовались бы и в ситуации «оставь себе». Но этого не произошло.

Также выяснилось, что:

личное участие приносит больше радости, чем наблюдение;

неважно, делится ребенок своим или чужим угощением;

эмоции не связаны с реакцией игрушки.

Иначе говоря, сам акт дарения уже является наградой.

Что это значит

«Это исследование предоставляет доказательства того, что… маленькие дети получают больше удовольствия от передачи ресурсов другим. Такая реакция может запускать положительную обратную связь, делая щедрость привычной», — говорит Тан.

В будущем ученые хотят проверить это с помощью более объективных методов — например, отслеживания реакции зрачков или кожи.