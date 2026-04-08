Специалист ответил, почему детям тяжело дается чтение

Заведующая кафедрой психологии труда и психологического консультирования Института педагогики и психологии МПГУ, эксперт Минпросвещения Елена Пучкова объяснила, что современные дети хуже воспринимают печатные книги из-за привычки к скроллингу, которая формируется ещё до обучения чтению.

«Сначала они под присмотром родителей просматривают картинки и ролики. Это формирует привычку к быстрой смене информации без достаточного осмысления. Там не нужно ничего осмысливать — ты просто удовлетворяешь первичный возникший интерес», — пояснила она в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, печатный текст в этой гонке заведомо проигрывает. Он статичен и лишён яркой визуальной поддержки. Ребёнку, привыкшему к смене кадров, приходится напрягаться, чтобы удержать внимание.

Единственный рабочий способ борьбы с «поверхностным» мозгом — системный подход и цифровая гигиена, подчеркнула Пучкова. Скроллинг не должен быть способом познания мира — это может быть частью досуга, но не более того.

Ранее кандидат педагогических наук, автор книг Татьяна Цветкова предупредила, что ранний доступ к гаджетам вредит психике, зрению и развитию детей.