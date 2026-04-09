Психолог объяснил, к чему приводит недостаток дворовых игр

Недостаток свободных дворовых игр негативно сказывается на развитии детей: у них снижается концентрация внимания, возникают трудности с письмом, моторная неловкость и проблемы с эмпатией. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, педагог-психолог, автор просветительского проекта "Классный родитель", лектор Российского общества "Знание" Инга Горбунова.

"В дворовых играх дети учатся концентрироваться, быстро принимать решения, планировать свои действия. Недостаток таких игр приводит к снижению внимания, трудностям с концентрацией, моторной неловкости и даже проблемам с письмом. Во время совместных игр ребенок учится распознавать эмоции других, сопереживать, уступать, договариваться. Без этого опыта у детей эмпатия развивается недостаточно, возникают трудности в общении и формировании дружеских связей", - сказала Горбунова.

По словам психолога, активные игры на свежем воздухе стимулируют воображение, креативность и нестандартное мышление, а также снижают уровень стресса. Однако сегодня дети все чаще проводят время дома, в кружках или с гаджетами. Причины - урбанизация, родительские страхи за безопасность и цифровые технологии.