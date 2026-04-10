Психиатры осудили назначение антидепрессантов подросткам

Нейролептики и транквилизаторы стали модными, заявил НСН Александр Федорович, а Алексей Казанцев усомнился в их эффективности.

Модные родители приводят детей к специалистам, которые не знают, что делать с детьми, поэтому назначают им психотропные препараты, рассказал врач-психиатр Александр Федорович в беседе с НСН.

Возраст приёма антидепрессантов в России снизился. Врачи стали выписывать такие препараты детям с 9 лет. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Федоровича не удивила такая ситуация.

«Сейчас активно назначают антидепрессанты и детям до 14 лет. Это стало модно. Многие родители обращаются не к психологам или к психиатрам, а идут к неврологам, что глупо само по себе. Люди думают, что все болезни от нервов и идут лечить нервы. А врачи назначают психотропные препараты. Это имеет право делать любой специалист. Но не у всех есть понимание, к каким побочным эффектам это приведет и что такая терапия может только повысить беспокойство у ребенка. А потом родители уже идут к психологу, а он может и не решить вопрос, потому что проблема в какой-нибудь инфекции. Он бьется с проблемой год или полгода, решить вопрос не может, тогда уже предлагает проконсультироваться у психиатра. А в большинстве своем они “поддерживают” эти темы и назначают еще больше психотропных препаратов. У психиатров доступ куда шире. И вот тогда идет в ход все, что угодно: антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики», — объяснил он.

В свою очередь, психиатр-нарколог Алексей Казанцев выразил недоумение в эфире НСН, зачем детям вообще назначают такие таблетки.

«В Америке начинают кормить антидепрессантами с детского сада, я бы очень не хотел, чтобы у нас было также — детям они не нужны. Я говорю это как психиатр с 30-летним стажем», — подчеркнул он.

