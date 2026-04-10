Врач объяснил, как приучить ребенка к ЗОЖ

Кемеровчанам рассказали, как можно приобщить ребёнка к здоровому образу жизни.

Психиатр-нарколог Кузбасского клинического наркологического диспансера им. Кокориной Ксения Сергиенко рассказала сайту VSE42.Ru, с помощью каких хитростей можно приучить ребёнка к ЗОЖ.

Эксперт рассказывает, что традиционный подход строится на запретах: "не ешь", "не сиди", "не делай". Однако для современных деток эти фразы – призыв к действию.

Вместо этого лучше рассказывать о пользе противоположных действий и говорить на языке, понятном ребёнку, используя слова из видеоигр и поп-культуры. Например, здоровый сон называть "кнопкой сохранить и восстановить HP (очки здоровья – прим.ред.)", здоровую еду – долгосрочным "баффом (бонусом – прим.ред.)", фастфуд – коротким, а гигиену – защитой от "дебаффов (негативных эффектов – прим.ред.)".

Не следует говорить детям, что если они будут здоровыми, то вырастут большими. Гораздо убедительнее звучит: "Это сделает тебя сильнее прямо сейчас".

Также нужно связать здоровье с ценностями ребёнка: с силой, крутостью, независимостью, свободой.

Важно помнить: дети копируют действия и эмоции взрослых. Если родители делают зарядку с удовольствием, ребёнок это заметит.

Врач советует объяснить детям, что зарядка, гигиена, режим – это дисциплина, которая помогает инвестировать ресурсы в свои ум и тело. Когда ребёнок понимает, что здоровье – его личный инструмент влияния на мир, мотивация появляется сама собой.