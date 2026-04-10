Исследование показало, при каких условиях дети начинают реже обманывать

Исследование, опубликованное в журнале Developmental Science, показало неожиданный эффект: если детям прямо сказать, что в игре можно хитрить, они начинают обманывать реже. Работа основана на трех экспериментах с участием детей от 3 до 6 лет и помогает лучше понять, как у ребенка формируются моральные ориентиры.

© Телеканал «Наука»

Парадокс детской честности

На первый взгляд результат кажется нелогичным. Исследователи предполагали, что прямое разрешение на ложь снимет внутренний запрет, и дети станут чаще пользоваться обманом ради выигрыша. Но произошло обратное.

Во всех трех сериях эксперимента дети, которым заранее сказали, что в этой игре можно давать неверный ответ ради победы, в среднем реже вводили взрослого в заблуждение, чем их сверстники из контрольной группы.

Авторы работы считают, что это важная подсказка: даже в раннем возрасте дети воспринимают ложь не просто как полезный навык, а как действие с моральным смыслом.

Как устроили эксперимент

В исследовании участвовали дети в возрасте от 36 до 83 месяцев. Всего в трех сериях набрали почти 280 участников. В первой — 124 ребенка, во второй — 99, в третьей — 56. Третье исследование заранее зарегистрировали по строгому протоколу, чтобы проверить, повторится ли неожиданный эффект.

Схема игры была простой. Ребенок выбирал наклейки с героями мультфильмов — от покемонов до персонажей Disney — и прятал одну из них под одну из двух одинаковых чашек. Пока ребенок прятал наклейку, взрослый закрывал глаза.

Затем исследователь спрашивал: «Где наклейка?» Ребенок указывал на одну из чашек, и взрослый обязательно поднимал именно ее. Если наклейка оказывалась в другой чашке, ребенок выигрывал и оставлял приз себе. Иначе наклейку терял.

Иначе говоря, самый надежный способ победить был очень прост — соврать.

Что говорили детям

Перед основной игрой часть детей получала специальную инструкцию. Им объясняли:

«Обычно давать неправильный ответ плохо, но в этой игре правила такие, что ты можешь дать как правильный, так и неправильный ответ. Поэтому в этой игре ты можешь сказать все, что хочешь, чтобы выиграть».

Детям из контрольной группы такого разрешения не давали. При этом все участники проходили тренировку, чтобы хорошо понять правила.

Что показали результаты

Во время тестов дети в обеих группах обманывали довольно часто — примерно в 60–80% случаев. Это говорит о том, что уже в дошкольном возрасте ребенок хорошо понимает, как использовать ложь как стратегию.

Но в первой серии дети с разрешением на обман врали заметно реже. Во второй эффект оказался слабее, но проявился после поправки на стартовое поведение во время тренировки. Третья серия подтвердила главный вывод: прямое разрешение на ложь не усилило склонность к обману, а снизило ее.

Авторы пишут:

«Этот парадоксальный эффект был воспроизведен, что свидетельствует о том, что моральные соображения сохраняются даже в контекстах, где предполагается, что этические нормы отменяются».

Почему так произошло

У ученых есть несколько объяснений. Одно из них связано с тем, как дети воспринимают слова взрослых. Фраза о том, что «обычно давать неправильный ответ плохо», могла сильнее зафиксировать внимание ребенка на моральной стороне лжи. Вместо снятия запрета она, наоборот, напоминала о нем.

Есть и другое объяснение — игровое. Дети могли рассуждать так: если взрослый заранее говорит, что можно обманывать, значит, он этого ждет. А в стратегической игре лучший ход — сделать то, чего от тебя не ждут. Тогда честный ответ сам по себе становится более выгодной тактикой.

По словами ученых, работа показывает, что честность у детей — это не просто следование запретам взрослых. Уже в дошкольном возрасте ребенок одновременно оценивает правила, ожидания собеседника и возможную выгоду.