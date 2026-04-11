Какая работа для подростков сейчас в тренде

Всё больше подростков стремятся не просто отдохнуть в свободное время, но и заработать собственные деньги, получить полезные навыки и понять, какая профессия им действительно интересна. Для несовершеннолетних, как и для старших коллег, рынок труда активно меняется. Работодатели всё чаще рассматривают школьников как серьёзный кадровый резерв. Разбираем главные тренды 2026 года, популярные летние вакансии для разных возрастов и актуальные требования закона, которые нужно знать и подросткам, и их родителям.

Работа для подростков в 2026-м: что в тренде сейчас

В 2026 году рынок временной работы для несовершеннолетних заметно смещается в сторону гибких цифровых и сервисных форматов. По мнению специалистов, подработка для подростка — это прежде всего возможность безопасно и без давления попробовать себя в будущей профессии, а не просто гонка за деньгами.

Перспективное современное направление — работа с нейросетями. Подросткам предлагают тестировать ответы искусственного интеллекта, помогать настраивать промпты и сопровождать цифровые сервисы. Для этого не нужно глубоких технических знаний, зато можно понять, интересна ли сфера IT и аналитики. Согласно исследованиям, более 60% старшеклассников считают обучение грамотной работе с нейросетями актуальным.

Другой тренд — модерация онлайн-сообществ в мессенджерах и социальных сетях. Подростки хорошо чувствуют цифровую среду, быстро реагируют на запросы и разбираются в правилах платформ. Такой опыт полезен для будущей карьеры в маркетинге, PR, комьюнити-менеджменте или управлении продуктами.

Также востребованы создатели коротких вертикальных видео. Это не только креатив, но и понимание алгоритмов платформ, визуального языка и внимания аудитории. Подростки могут быстро увидеть результат своего труда и понять, хотят ли они развиваться в контенте дальше.

При этом традиционные офлайн-подработки не теряют актуальности. В частности, востребованы услуги по выгулу собак и уходу за питомцами, особенно в летний период, когда хозяева уезжают в отпуск. Такая занятость формирует у подростков ответственность, дисциплину и умение соблюдать график. По оценкам экспертов, помогая соседям с выгулом собак, можно зарабатывать до 5 тыс. рублей в месяц.

Статистика занятости подростков в 2026 году

Интерес молодёжи к подработке стремительно растёт. Средние зарплатные ожидания подростков превысили 16 тыс. рублей в месяц.

Почти каждый второй школьник уже зарабатывает: 47% учащихся 8-11-х классов подрабатывают регулярно или время от времени. Из них 18% делают это на постоянной основе, ещё 29% — в основном на каникулах.

Чаще всего подростков мотивирует желание финансовой независимости, кто-то копит на конкретную цель, другие хотят попробовать себя и получить первый профессиональный опыт.

Наиболее популярный формат — онлайн-занятость (репетиторство, создание цифрового контента): её выбирают треть школьников. Офлайн-подработку (в магазинах, кафе или на промоакциях) предпочитают 29%, ещё четверть опрошенных помогают родственникам и соседям за вознаграждение.

В 2025 году кадровые центры помогли найти временную работу более чем 500 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет. А на крупных платформах по поиску работы молодые люди 14-17 лет разместили более 900 тыс. резюме.

Кем пойти работать на лето подростку

Для 14-15 лет подойдут вакансии с лёгким трудом без специальных навыков. Популярные варианты: промоутер (раздача листовок, проведение дегустаций), курьер (доставка лёгких грузов, как правило, не тяжелее 2 кг), продавец-консультант (без права работы с алкоголем и табачной продукцией), аниматор, помощник специалиста, подсобный рабочий, расклейщик объявлений, мойщик посуды, гардеробщик.

Для 16-17 лет доступно больше возможностей. Среди них: фрилансер (написание текстов, создание сайтов, дизайн, монтаж видео), администратор в пунктах выдачи заказов, салонах красоты или ресторанах, упаковщик или комплектовщик на складе, официант (с возможностью получать чаевые), фотограф, репетитор, оператор кол-центра, садовник или озеленитель, менеджер по продажам. Также можно устроиться начинающим специалистом по профилю обучения, если подросток получает среднее профессиональное образование.

Цифровые профессии набирают обороты: SMM-менеджер, копирайтер, редактор, дизайнер, программист — на эти вакансии приходятся десятки тысяч откликов от подростков. Работодатели активно приглашают молодых людей на такие позиции.

Самые высокие зарплатные предложения летом 2026 года: менеджер по работе с клиентами — около 100 тыс. рублей в месяц, гид на интерактивную выставку — 70 тыс., пеший курьер — от 80 тыс.

Правила трудоустройства для подростков

С какого возраста можно работать? Трудовой договор обычно заключается с 16 лет. В 15 лет подросток может привлекаться для выполнения лёгкого труда без вреда для здоровья. В 14 лет — с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и при условии, что работа выполняется в свободное от учёбы время. Дети младше 14 лет могут работать только в сфере кино, театра, цирка и концертной деятельности с разрешения родителя и органа опеки.

Какие нужны документы? Паспорт или свидетельство о рождении, письменное согласие родителя (для 14 лет), СНИЛС (при наличии), трудовая книжка (оформляется работодателем при первом трудоустройстве), документ об образовании (если требуется для работы), а также медицинская справка после обязательного предварительного медосмотра, который оплачивает работодатель.

Сколько может длиться рабочий день? Для несовершеннолетних установлена сокращённая продолжительность рабочего времени. Для работников до 16 лет — не более 24 часов в неделю, для работников от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. Продолжительность ежедневной смены: в возрасте от 14 до 15 лет — не более четырёх часов, от 15 до 16 лет — пять часов, от 16 до 18 лет — семь часов. Если работа совмещается с учёбой в течение учебного года, эти нормы сокращаются: для детей от 14 до 16 лет — до двух с половиной часов, от 16 до 18 лет — до четырёх часов.

Что запрещено? Нельзя привлекать подростков к работам с вредными и (или) опасными условиями труда, подземным работам, в игорный бизнес, ночные клубы, к производству, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями. Также запрещены служебные командировки, сверхурочная работа, работа в ночное время (исключение — творческие профессии), установление испытательного срока и возложение полной материальной ответственности. Разрешена работа в выходные и нерабочие праздничные дни, но только в период летних каникул, по направлению центра занятости или в составе студенческих отрядов, с письменного согласия самого работника (а для 14-летних — ещё и с согласия родителей).

Отпуск и оплата. Ежегодный оплачиваемый отпуск для работников до 18 лет составляет 31 календарный день. Отзывать сотрудника из отпуска или заменять отпуск денежной компенсацией запрещено.

Увольнение. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя (за исключением ликвидации организации) необходимо получить согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.