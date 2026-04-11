Диетолог объяснить, как сформировать у ребенка привычку правильно питаться

Часто дети, особенно в младшем подростковом возрасте, отказываются от полезной еды. Привить ребенку привычку правильно питаться можно тремя способами: выработать такую привычку у себя, готовить самые простые блюда без изысков и не запрещать есть вредную пищу, а рассказать, почему ее есть не стоит, объяснила собеседница «Газеты.Ru» врач-диетолог-кардиолог Асият Хачирова.

© Freepik

«Способ номер один: начните с себя. Примите тот факт, что в этом возрасте с детьми надо строить диалог относительно питания не через назидание, а через личный собственный пример. Самый простой метод, который я рекомендую, — это метод здоровой тарелки. Тарелка диаметром с длину вашей ладони, 1/2 тарелки заполняем овощами, 1/4 — сложными углеводами и 1/4 — белками. Со временем ребенок заинтересуется, что же у мамы в тарелке, и начнет перенимать структуру от вас. Помните мудрость: "Не воспитывайте ребенка — воспитайте сначала себя"», — рассказала доктор.

Способ номер два врач называет режимом «простой крестьянской еды».

«Для того чтобы не получалось таким образом, что вы готовите, а ребенок не ест, я предлагаю включить режим "простой крестьянской еды". Не готовить никакие изысканные блюда, просто разделять группы продуктов по нутриентам и готовить каждый нутриент отдельно. Например, картошку и мясо готовить не вместе, а по отдельности. Мясо можно потушить, картофель можно отварить и подать на стол в двух разных тарелках, чтобы каждый, кто сидит за этим столом, положил себе в тарелку то, что хочет. То есть постарайтесь из еды делать конструктор, который ребенок сможет складывать себе на тарелку в том варианте, который ему вкусно. При этом в поле его зрения обязательно должны быть овощи», — добавила доктор.

Третий способ — не запрещать, а объяснять. Например, если ребенок не хочет есть еду, а хочет конфеты, врач предлагает объяснить ему, что все сладкое — десерты, которые не питают, а нужны для удовольствия, поэтому десерт он съест только тогда, когда полноценно пообедает.