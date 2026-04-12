Депутат Буцкая предложила увеличивать долю маткапитала на каждого ребёнка

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель Союза матерей Татьяна Буцкая предложила увеличивать долю маткапитала на каждого следующего ребёнка.

По словам депутата, сейчас она в стране негармоничная — настало время пересмотра решений.

«Мне кажется логичным, и, кстати, Анна Юрьевна Кузнецова вывела эту формулу: плюс ребёнок — плюс поддержка. С каждым ребёнком поддержка должна увеличиваться, а не вот эти «горки», которые мы сейчас имеем», — цитирует Буцкую ТАСС.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова ранее рассказала, как в 2026 году можно потратить маткапитал.