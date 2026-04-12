Как защитить детей от клещей во время прогулок

С приходом тепла активизируются клещи. О том, как защитить детей от них во время прогулок, Роспотребнадзор рассказал в своем канале в Max.

"Клещи обитают в высокой траве и кустарниках, поэтому лесные и парковые прогулки представляют повышенный риск, особенно для маленьких детей. Членистоногие попадают на человека, цепляясь за одежду, а затем ползут вверх в поисках удобного места для укуса", - предупредили в ведомстве.

Там посоветовали внимательно следить за малышами, которые еще плохо ходят или сидят.

Также рекомендуется переносить младенцев на руках или использовать коляски - это должно снизить риск контакта с травой, в которой находятся клещи.

Кроме того, лучше гулять по центру дорожек в парке и избегать места, где растут кусты и трава. Если пришлось пройтись с коляской по травянистым участкам, необходимо после обработать нижние детали коляски акарицидным аэрозолем.

Детям старшего возраста стоит объяснить правила поведения - избегать высокой травы, носить закрытую обувь и одежду.

"После прогулки осматривайте одежду, обувь, коляску и кожу ребенка, особенно в складках, за ушами, в области шеи, подмышками и на волосистой части головы", - добавили в Роспотребнадзоре.

Если вы обнаружите клеща или заметите покраснения, нужно сразу обратиться к специалисту.