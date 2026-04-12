Роспотребнадзор рассказал, как защитить детей от клещей во время прогулок
С приходом тепла активизируются клещи. О том, как защитить детей от них во время прогулок, Роспотребнадзор рассказал в своем канале в Max.
"Клещи обитают в высокой траве и кустарниках, поэтому лесные и парковые прогулки представляют повышенный риск, особенно для маленьких детей. Членистоногие попадают на человека, цепляясь за одежду, а затем ползут вверх в поисках удобного места для укуса", - предупредили в ведомстве.
Там посоветовали внимательно следить за малышами, которые еще плохо ходят или сидят.
Также рекомендуется переносить младенцев на руках или использовать коляски - это должно снизить риск контакта с травой, в которой находятся клещи.
Кроме того, лучше гулять по центру дорожек в парке и избегать места, где растут кусты и трава. Если пришлось пройтись с коляской по травянистым участкам, необходимо после обработать нижние детали коляски акарицидным аэрозолем.
Детям старшего возраста стоит объяснить правила поведения - избегать высокой травы, носить закрытую обувь и одежду.
"После прогулки осматривайте одежду, обувь, коляску и кожу ребенка, особенно в складках, за ушами, в области шеи, подмышками и на волосистой части головы", - добавили в Роспотребнадзоре.
Если вы обнаружите клеща или заметите покраснения, нужно сразу обратиться к специалисту.