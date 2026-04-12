Психолог предупредил о рисках развития РПП у детей

Психолог предупредила о рисках развития РПП с 8 лет
Если ранее расстройство зачастую диагностировалось подросткам, у современных детей заботы о фигуре могут появиться ещё в детском саду.
Важно замечать признаки формирования у ребёнка искажённого представления о внешности. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Светлана Савелова.
«Нижняя граница, когда мы обозначали как расстройство пищевого поведения, говорили: вот подростки 14–17 лет. Тем не менее вот эта граница, где мы видим расстройство пищевого поведения, можем смело уже говорить про 10–12 лет, а иногда и раньше. Это и восемь, и девять лет. Мы не определяем это как расстройство пищевого поведения, но можем обратить внимание на то, что в детском саду пяти-шестилетние девочки иногда обращают внимание на то, где у них талия. Где талия у пяти-шестилетнего ребёнка? Природой ещё в принципе такое не заложено. Но вот этот интерес и какие-то уже базовые понятия о том, как должна выглядеть девочка, не хочется и мальчиков обделять, потому что требования к внешности мальчиков на самом деле тоже ужесточаются, на самом деле эти критерии что для девочек, что для мальчиков, они становятся не то что бы меньше, а как будто всё жёстче. И как будто информированность об этом, видимо, всё шире и шире. И получается, мы видим детей в детских садах, которые уже начинают беспокоится, подходят ли они к этой норме».