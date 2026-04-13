В школы России предложили вернуть общественно полезный труд
Уборка класса и пришкольного участка, а также другой общественно полезный труд должны стать неотъемлемой частью школьной жизни учеников, причем по умолчанию и без согласования с родителями. Такое предложение озвучили в Общественной палате.
"Предлагается вернуть в школу общественно полезный труд без обязательного согласования с каждым родителем. Труд в школе - это дежурство по классу, уборка кабинетов после уроков, уход за растениями в классе, уборка листвы в школьном дворе, посадка деревьев, уход за пришкольным участком", - пояснила член Общественной палаты РФ Ольга Павлова. Ее слова приводит ТАСС.
По словам Павловой, такую деятельность как элемент воспитания высоко ценил классик советской педагогики Антон Макаренко.
"Возвращение в школу общественно полезного труда без обязательного согласования с каждым родителем - шаг в сторону проверенной веками педагогической технологии, когда труд воспитывает характер и ответственность, формирует коллектив, где есть общие цели, и готовит к жизни, - уверена Павлова. - Главное, чтобы это было не повинностью, а естественной и осмысленной частью школьной жизни".