В школы России предложили вернуть общественно полезный труд

Уборка класса и пришкольного участка, а также другой общественно полезный труд должны стать неотъемлемой частью школьной жизни учеников, причем по умолчанию и без согласования с родителями. Такое предложение озвучили в Общественной палате.

"Предлагается вернуть в школу общественно полезный труд без обязательного согласования с каждым родителем. Труд в школе - это дежурство по классу, уборка кабинетов после уроков, уход за растениями в классе, уборка листвы в школьном дворе, посадка деревьев, уход за пришкольным участком", - пояснила член Общественной палаты РФ Ольга Павлова. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Павловой, такую деятельность как элемент воспитания высоко ценил классик советской педагогики Антон Макаренко.