Специалист объяснил, как гиперопека бьет по психике подростка

Психолог Николай Никифоров предупредил, что гиперопека лишает подростков способности принимать самостоятельные решения.

В беседе с сайтом «Крым 24» специалист отметил, что современная система воспитания, при которой ребёнок становится центральной фигурой в семье, приводит к избеганию взросления.

По словам эксперта, подростки часто остаются в родительском доме до 25 лет, предпочитая уют семейного гнезда независимости.

Никифоров добавил, что такие условия формируют противоречивое самоощущение: молодые люди чувствуют себя одновременно всесильными и беспомощными. Это может привести к уклонению от ответственности или поиску альтернативных путей поведения.

