Невролог предупредил родителей о тревожном сигнале в поведении детей

Сцена, знакомая почти каждой семье: ребенок играет в телефоне или смотрит мультики, а когда взрослый просит убрать гаджет, в ответ получает бурю эмоций — крики, слезы, злость, а иногда даже агрессию в сторону родителя.

Многие списывают это на избалованность или плохой характер. Но, как объясняет детский невролог Ольга Бутенко в беседе с WomanHit, такие истерики не всегда просто каприз. Они могут быть тревожным сигналом, который нельзя игнорировать.

Как формируется зависимость от экрана

По словам Ольги Бутенко, корень проблемы часто кроется в поведении самих взрослых.

«Родители, в принципе, сами в этом виноваты — они сами дают телефон своему ребенку», — отмечает невролог.

Если гаджет становится главным способом успокоить ребенка, отвлечь его, накормить, уложить спать или просто занять, чтобы он не мешал, — это уже повод задуматься.

«Речь идет уже не о просто любви к мультикам, а о формировании нездоровой привычки регулировать свое состояние, эмоции только через экран», — предупреждает эксперт.

Обыденность — скука, а гаджеты — праздник

Невролог объясняет, почему гаджет так сильно притягивает детей.

«Телефон дает ребенку очень быстрые, яркие эмоции. Картинки меняются мгновенно, звук, движение, интересный сюжет. Все это постоянно удерживает внимание и дает ему легкий доступный дофамин», — рассказывает Ольга.

Обычная жизнь после такого экрана действительно начинает казаться ребенку медленной и скучной.

«Если чабо привыкло, что именно экран, а не мама, помогает ему успокоиться или развлечься, то его отключение начинает восприниматься почти как потеря чего-то очень важного», — поясняет эксперт. Отсюда и бурная реакция на запрет.

Когда истерика — норма, а когда тревожный сигнал?

Невролог подчеркивает, что не каждая истерика из-за телефона говорит о серьезной проблеме. У малышей нервная система еще незрелая, им трудно принимать отказ, ждать или переключаться. Но есть признаки, которые должны насторожить.

«Если истерика возникает почти каждый раз, если без телефона ребенок не может спокойно есть, не может ждать, ехать в машине, сидеть в очереди или просто побыть без постоянной стимуляции — это уже серьезный сигнал родителю», — поясняет Ольга.

Особенно если игра начинает вытеснять прогулки, живое общение, книги и сон.

«Когда для ребенка телефон становится почти единственным источником удовольствия, если его уже мало интересуют игрушки, прогулки, общение, творчество — это нельзя игнорировать», — добавляет она.

Схема действий для родителей

Прежде всего, нужно установить четкие правила: когда и сколько можно пользоваться телефоном, и что будет после того, как родитель его заберет.

«Очень важно заранее предупреждать о завершении, а не выхватывать телефон из рук внезапно», — советует невролог.

Маленькому ребенку нужно помочь переключиться: назвать его эмоцию («я вижу, что ты недоволен»), спокойно выдержать протест и предложить замену — совместную игру, прогулку, рисование или разговор.

«Телефон не должен быть главным способом успокоить», — резюмирует эксперт.

Когда пора обратиться к неврологу

Родителям стоит обратиться за помощью, если истерики случаются часто, становятся очень сильными, сопровождаются агрессией (ребенок может толкнуть или ударить родителя), а также если отмечаются нарушения сна, постоянная раздражительность или ребенок вообще не умеет справляться со своими эмоциями без гаджета.