Почему не стоит включать детям сказки через умные колонки

Умная колонка включает сказку на ночь, пока мама листает ленту в телефоне — и ребёнок засыпает под голос робота, а не под родной шёпот. Где проходит грань между «помощником», который освобождает время для общения, и «суррогатом», который это общение подменяет? И почему дети, привыкшие нажимать кнопку и получать результат, рискуют вырасти без навыка строить настоящие отношения?

© Freepik

В комментарии RuNews24.ru психолог, старший преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Анна Гусева отметила, что у многих родителей есть голосовой помощник. Он включает музыку, когда нужно успокоить ребёнка. Он ставит таймер, когда нужно приготовить или пойти на прогулку. Он отличный инструмент. Но он никогда не заменит голоса близких, прикосновения и, конечно, теплоты присутствия.

«Где грань между "помощником" и "суррогатом"? Грань проходит там, где заканчивается контакт. ИИ-помощник — это когда родитель использует технологию, чтобы освободить время для ребёнка. Умная колонка включает сказку, пока мама готовит ужин. Потом мама садится рядом с ребёнком и читает ему книгу сама. ИИ-суррогат — это когда родитель передаёт контакт технологии. Умная колонка рассказывает сказку на ночь. Мама в это время в телефоне. Ребёнок засыпает под голос робота, а не матери. Разница существенна и критична».

Эксперт поясняет, что ребёнку для развития нужны три вещи: эмоциональный контакт — он формируется через взгляд, прикосновение, интонацию; отзеркаливание — ребёнок учится понимать себя через реакции взрослого; присутствие — не физическое, а ментальное, когда родитель здесь, а не в телефоне.

«ИИ не может дать ни одного из этих трёх. Умная колонка не посмотрит ребёнку в глаза. Она не обнимет его, когда ему страшно. Она не почувствует, когда ему нужна не сказка, а просто тишина и мамины руки. Да, она может избавить от одиночества и дать информацию».

Психолог подчёркивает, что дети, выросшие с ИИ-суррогатами, не учатся эмоциональному контакту. Они привыкают к тому, что потребности удовлетворяются без отношений. Нажал кнопку — получил результат.

«Это формирует потребительское отношение к людям. "Ты должен дать мне то, что я хочу. Немедленно. Без усилий с моей стороны". А когда человек не даёт — ребёнок (а потом взрослый) не понимает, что делать. Потому что навык отношений не сформирован».

Как сохранить человечность в эпоху ИИ? По словам эксперта, правило простое: ИИ — для задач. Человек — для контакта. Умная колонка может включить музыку. Но колыбельную поёт мама. ИИ-помощник может поставить таймер. Но сказку на ночь читает папа. Нейросеть может найти рецепт. Но готовят вместе — родитель и ребёнок. ИИ освобождает время. Но это время должно быть потрачено на человека.