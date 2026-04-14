Пять необходимых упражнений в бассейне для детей перед отпуском

Их стоит начать делать с детьми уже сейчас, чтобы отпуск на море прошел спокойно. Все они нужны для того, чтобы ребенок не терялся, не паниковал и понимал, что делать в любой потенциально опасной ситуации.

И эти навыки не формируются за один день — их лучше спокойно наработать заранее, через повторение и понятные телесные ощущения. В идеале, конечно, позаниматься с тренером, но и самостоятельные упражнения помогут. Фитнес-инструктор Наталья Романова рассказала, с чего начать как можно скорее.

Погружение лица и выдох в воду

Это основа всего. Пока ребенок боится опустить лицо в воду, ни о каком контроле речи не идет. Дыхание сбивается, появляется паника, и тело теряет координацию.

«Начинать лучше через игру: дуть на воду, делать пузырьки, лучше сперва у бортика или в руках у взрослого. Пусть ребенок попробует опускать в воду только губы и нос, потом все лицо на одну-две секунды. Важно не форсировать — задача не продержаться под водой дольше, а почувствовать, что вода не опасна, если с ней взаимодействовать спокойно», — говорит эксперт.

Звездочка на воде

Умение лежать на воде — это навык, который буквально спасает силы, а порой и жизнь. Ребенок должен почувствовать, что нужно просто рассслабиться — и вода будет держать. Сначала взрослый поддерживает под спину или лопатки, затем постепенно уменьшает помощь. Важно проговаривать: не зажиматься, не поднимать голову резко, не прогибать спину, дышать спокойно — и это ощущение нужно запомнить.

Переворот в воде

Это уже про контроль над телом.

«Если ребенок может перевернуться со спины на живот и обратно — он не застревает в одном положении и не паникует. Отрабатывается медленно: сначала с полной поддержкой, потом с частичной. Это дает ощущение, что можно управлять собой в воде, а не просто держаться на ней», — подчеркивает тренер.

Движение к опоре

Навык, который напрямую связан с безопасностью: не просто плыть, а понимать, куда и зачем двигаться. Начинать с короткой дистанции — от взрослого до бортика. Показывать, как тянуться руками, как работать ногами, как не останавливаться на середине. Со временем увеличивать расстояние. Ребенок должен привыкнуть, что в воде всегда есть цель — и к ней можно добраться.

Самостоятельный выход из воды

Ребенок вроде держится на воде, но не может выбраться. Начинается суета, скольжение по бортику, приходит усталость — и, конечно, поднимается паника. Нужно отдельно отрабатывать именно этот момент. Как взяться за край, как поставить руки, как подтянуться, как найти лестницу, если она есть. И делать это не один раз, а много — пока движение не станет автоматическим. Потому что в реальной ситуации не будет времени вспоминать, тело должно точно знать, что делать.