Почему, если у ребенка ожирение, лечить нужно всю семью

В Сеченовском университете открыли детский кабинет метаболического здоровья. Здесь будут помогать наладить здоровье детям с лишним весом, ожирением и диабетом II типа, который, к сожалению, уже перестал быть возрастным заболеванием и все чаще диагностируется у молодежи.

Детское ожирение — не менее серьезная проблема, чем взрослое, которое в ВОЗ называют "неинфекционной эпидемией". Но и среди детей и подростков (от 5 до 19 лет), по данным ВОЗ, избыточная масса тела затрагивает уже каждого пятого. В России ситуация не самая плохая по сравнению с США и некоторыми европейскими странами, но тем не менее, по информации Минздрава, диагноз "ожирение" имеют уже около 8% детей - это примерно 1,5 миллиона несовершеннолетних.

Еще в три раза больше детей — в зоне высокого риска, так как имеют избыточную массу тела и проблемы с метаболизмом. Опасная тенденция последних лет — ожирение всё чаще диагностируют у детей дошкольного возраста, а диабет второго типа стремительно "молодеет": если раньше им страдали исключительно люди старшего возраста, сегодня его всё чаще выявляют у подростков 12-16 лет.

Понятно, что если пухлый малыш вырастает в упитанного дошколенка, а потом — в толстого подростка, ничего хорошего в будущем его не ждет. Меры надо принимать "на берегу", не дожидаясь, пока проблема станет тяжелой.

В Клинике детских болезней Сеченовского университета выстроили принципиально новую модель помощи детям с нарушениями веса — кабинет метаболического здоровья и сахарного диабета II типа. Главный принцип — с ребенком работает команда специалистов — детские эндокринологи, диетологи, гастроэнтерологи, клинические психологи. Благодаря концентрации узкопрофильных специалистов в центре пациента могут одновременно лечить от основного заболевания (например, бронхиальной астмы или сколиоза) и восстанавливать его метаболическое здоровье — в том числе в условиях стационара.

Как отмечает заведующая детским эндокринологическим отделением Сеченовского центра материнства и детства Юлия Тихонович, ожирение у детей и подростков в настоящее время — самое частое эндокринное заболевание как в мире, так и в России.

«За последние десятилетия распространенность ожирения увеличилась с 8 до 20%, - комментирует она. - И если не лечить его комплексно, последствия могут быть самыми серьезными: от неалкогольной жировой болезни печени до нарушений углеводного обмена, повышения артериального давления, проблем с опорно-двигательным аппаратом и тяжелых психоэмоциональных расстройств».

Жировой гепатоз и гипертония у детей? Это уже реальность

Одна из серьезнейших проблем — неалкогольная жировая болезнь печени — патология, которая еще несколько десятилетий назад считалась исключительно "взрослой" проблемой. Сегодня общая частота встречаемости этого заболевания у детей составляет 9%, а среди детей с избыточной массой тела и ожирением этот показатель достигает пугающих 40%. Это показало российское исследование: при обследовании 689 детей с ожирением в возрасте от 6 до 17 лет неалкогольная жировая болезнь печени была диагностирована у 262 пациентов (38%), причем у 97 из них заболевание уже перешло в неалкогольный стеатогепатит — воспалительную стадию, которая при отсутствии лечения может привести к фиброзу и даже циррозу печени.

Вот почему так важно следить за весом ребенка и не допускать ожирения. Тем более что детский возраст дает своеобразную фору: пока организм формируется и растет, структурно-функциональные изменения печени могут быть обратимы — если начать лечить вовремя и правильно. Именно поэтому ранняя диагностика и комплексный подход — ключ к успеху.

Лишние килограммы — дело семейное

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются врачи, — это лояльное отношение к детскому ожирению со стороны близких. "Богатырь растет", "ничего, что толстый, перерастет, вытянется", "не голодать же ему" — такие фразы нередко произносят и мамы, и особенно бабушки, для которых худой ребенок ассоциируется с недокормленным и больным, а упитанный — с благополучным и здоровым. И не только говорят, но от души закармливают ребенка, не особо заботясь о сбалансированности рациона. В результате когда проблема только начинает формироваться, ее не замечают или не придают ей значения.

Как отмечает Юлия Тихонович, в подавляющем большинстве случаев (более 95%) ожирение у детей носит экзогенно-конституциональный характер (проще говоря, связано с избыточным питанием и наследственной предрасположенностью). Расход энергии у таких детей обычно низок (пресловутые гаджеты вместо активных игр), а калорийность рациона может зашкаливать. Пусковым механизмом становятся неправильные пищевые привычки, дефицит сна и недостаток физической активности. И если в семье ничего не меняется, мотивации ребенку, когда начинается лечение, надолго не хватает.

«Мы анализируем и проговариваем с семьями все аспекты, — подчеркивает врач, — начиная от того, что на кухне в постоянном доступе не должно быть соков, сладких газированных напитков и вазочки с конфетами, до того, как сбалансировать рацион, подобрать подходящие физические занятия и укрепить психологический климат в семье. Самое главное — это работа с семьей».

Когда консервативное лечение бессильно

Проблема детского ожирения настолько серьезна, что в ряде случаев врачам приходится прибегать к хирургическим методам лечения. В НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова и в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России начали проводить бариатрические операции подросткам с тяжелыми - морбидными - формами ожирения. Такие вмешательства по уменьшению объема желудка назначают как радикальное средство, когда длительная медикаментозная терапия, диеты и коррекция образа жизни не дают устойчивого положительного эффекта.

Но, конечно, до такой крайней точки лучше не доводить.

«Меньше есть» не работает

Именно поэтому система помощи детям с избыточным весом предполагает комплексный подход. Врачи не требуют от ребенка банальных "надо меньше есть и больше двигаться". Здесь ищут причину — будь то неправильные пищевые привычки, психологические проблемы или, в редких случаях, генетические нарушения.

Правило такое: вся семья обучается принципам здорового образа жизни в школе правильного питания, ведь если родители не следят за своим рационом, все ухищрения наладить правильную диету у ребенка будут безрезультатны. Помогать таким пациентам сложно, ведь ожирение — это хроническое эндокринное заболевание со склонностью к рецидивам.

Что надо знать родителям. Когда ребенку с лишним весом нужен врач

Если вы заметили, что ребенок стал стремительно набирать вес (особенно если прибавка составляет более 4 кг в год при нормальном росте), не откладывайте визит к педиатру и эндокринологу. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы предотвратить тяжелые осложнения и вырастить здорового человека.