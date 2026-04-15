Как лжерепетиторы зарабатывают на страхе перед ЕГЭ

Юрист Пожарская предупредила, что мошенники под видом репетиторов обещают детям подготовку к экзаменам и поступление в вуз без риска, а в итоге уводят данные и деньги родителей.

В преддверии выпускных экзаменов спрос на репетиторов резко растет. Но вместе с честными преподавателями активизируются и аферисты. Они сулят блестящий результат, стопроцентный успех и даже поступление на бюджет всего за несколько месяцев.

Эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская пояснила, что главная слабость тех, кто начинает искать репетитора в последний момент, – это паника и ощущение полной неготовности к экзаменам. Именно на этом мошенники и играют, создавая картинку быстрого и легкого пути к успеху, передает "Радио 1".

По словам эксперта, все мошеннические схемы, построенные вокруг подготовки к экзаменам, рассчитаны на людей, которые уже довели себя до сильного стресса. Они понимают, что не готовы к предстоящим испытаниям, и пытаются как можно быстрее найти качественную подготовку с обещанием гарантированного результата, предупредила Пожарская.

Эксперт отметила, что самый первый и самый важный тревожный сигнал – это обещание гарантированного результата.

– Чудес на свете не бывает. Даже люди, которые целый год занимаются с репетиторами, могут ошибиться на экзамене и не иметь никакой гарантии успеха. Любой репетитор, как и хороший юрист, никогда не даст гарантию, – подчеркнула собеседница СМИ.

По ее словам, еще одна распространенная приманка для родителей – это обещание "бюджетного места" в качестве бонуса. Особенно насторожиться стоит в случаях, когда предлагают курсы, которые якобы не только готовят к ЕГЭ, но и гарантируют поступление на бюджет в конкретный вуз или колледж. Всегда нужно перепроверять такие сведения на официальных сайтах учебных заведений. Если информации о таком курсе там нет, скорее всего, это обман.

В таких случаях риск не ограничивается потерей денег. Последствия могут быть гораздо серьезнее. В поисках "волшебной подготовки" встревоженные родители теряют осторожность и начинают переходить по любым ссылкам. А они могут оказаться фишинговыми или содержать автоматическую загрузку вредоносных программ, которые открывают доступ к персональным данным, в том числе к аккаунтам на госуслугах и в банковских сервисах.