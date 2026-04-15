Психолог объяснил рост тревожных расстройств у подростков

Ирина Таранова заявила НСН, что на долю современных подростков выпало колоссальное количество стрессовых событий, они не чувствуют себя стабильно и безопасно.

© Unsplash

Десять лет назад время не было таким стрессовым, как сейчас, к тому же мало внимания уделяли психологическому состоянию детей, отсюда и современная тревожная статистика. Об этом НСН рассказала детский психолог Ирина Таранова.

Заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет за 10 лет выросла на 53%, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат. Так, если в 2015 году их было 18,5 тысяч, то в 2024-м — 28,3 тысячи. Таранова назвала основные причины таких данных.

«Сейчас родители стали больше внимания уделять психологическому и психическому статусу ребенка. Говорят, раньше не было всяких психологов, психических расстройств, но на самом деле они были, просто на них не обращали внимания. Это действительно сильно влияет на статистику. В остальном я бы сказала, что сейчас в целом время более стрессовое, чем в 2015 году. Прежде всего на современных подростках сказалась пандемия — это изоляция, меньше социального взаимодействия. В то время, когда дети могли бы развиваться в привычном темпе, они выпадали из жизни. Это очень сильно сказалось на их речи. Для маленьких детей очень важно видеть артикуляцию другого человека, например», — объяснила она.

Также Таранова напомнила и о политических событиях, которые стали серьезным испытанием для психики подростков и детей младшего возраста.

«Далее началось СВО. Поскольку дети знают, что наша страна в этом участвует, невольно появляется ощущение собственной причастности к этому. И они знают, что родителей, знакомых могут либо призвать, либо они могут добровольно пойти служить, а это риск жизни. Плюс закрытие границ для нас — меняется привычный образ жизни детей. Потом, сейчас идет волна ограничений, уходят привычные компьютерные игры, привычные бренды. Происходит очень много событий, которые не дают базовое ощущение безопасности и тормозят эмоционально-психологическое развитие. ЕГЭ, кстати, тоже очень стрессовый фактор для детей», — подытожила она.

Ранее стало известно, что возраст приема антидепрессантов в России сильно снизился. так, врачи стали выписывать такие препараты детям с 9 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».