ЕГЭ назвали причиной психических расстройств у подростков

В России растет число подростков с тревожными расстройствами и депрессией, заявила НСН психолог Ирина Таранова.

Для подростков в России с 2015 года появилось много стрессовых факторов, которые накладываются на неокрепшую психику и приводят к тревожным расстройствам, депрессии и неуверенности в себе. Иногда для коррекции поведения требуется медикаментозное лечение, заявила НСН детский психолог Ирина Таранова.

По данным Росстата, заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15–17 лет за десять лет выросла на 53%. Если в 2015 году их было 18,5 тыс., то в 2024-м (последние доступные данные) — 28,3 тыс.

«С 2015 года появилось очень много факторов, которые влияют на эмоционально-психологическое состояние подростков. Они накладываются на изначально не совсем развитую или не совсем здоровую нервную систему, психику и провоцируют появление расстройств. Каждый год, когда приближается период ОГЭ и ЕГЭ, клиентов 9-классников и 11-классников становится больше. Они не справляются с эмоциональной нагрузкой в виде ЕГЭ. Помимо этого, буллинг активно набирает обороты. Не все дети знают, как с ним справляться и не все взрослые обращают на это внимание», - пояснила Таранова.

Чаще всего подростки жалуются на тревожные расстройства, депрессию, а также на неуверенность в себе и сложность самооценки. Все это поддается коррекции, если вовремя обратиться к специалисту.

«Это поддается коррекции при помощи психотерапии и иногда консультации врача-психиатра, то есть медикаментозной поддержки. Сейчас еще очень много стало появляться 12-13-летних клиентов. Самое главное вовремя обратить на проблему внимание – в этом случае больше вероятность с ней справиться с наименьшими рисками. Антидепрессанты назначают подросткам, если у появляются суицидальные мысли или суицидальные попытки. Или если ребенок настолько тревожится, испытывает жуткую панику, страх, что не может выйти из дома и пойти в школу. Все зависит от степени проявления симптоматики», - добавила психолог.

