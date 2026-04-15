Психические расстройства у подростков стали чаще выявлять из-за интернета
Рост числа психических расстройств у российских подростков может быть связан с развитием интернета и повышением информированности о ментальном здоровье. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил нарколог Василий Шуров.
По его словам, благодаря доступу к информации подростки стали лучше распознавать возможные проблемы и чаще обращаться за помощью к специалистам.
Это, по его словам, создает впечатление роста числа расстройств.
При этом специалист указал на дефицит детских психиатров и психотерапевтов в России. Он добавил, что во многих случаях подросткам требуется не медицинская помощь, а поддержка психологов, работающих с кризисами взросления и пубертатным периодом, передает «Радиоточка НСН».