Психотерапевт объяснил «стремительный» рост ментальных расстройств у подростков

В отличие от советского периода с комсомолом и пионерией, сейчас они предоставлены сами себе.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

«Во-первых, рост достаточно стремительный. На сегодняшний день каждый седьмой подросток страдает теми или иными ментальными расстройствами. Психологи и социологи связывают это с ситуацией, которая связывается в обществе. Отсутствие каких-то целей, отсутствие мероприятий. Я имею в виду, что в Советском Союзе были пионерские и комсомольские организации, которые как-то организовывали подростков, они были под контролем и они были заняты делом. А сегодня они предоставлены сами себе. То есть те службы, которые должны за ними наблюдать в школе: социальная служба, психологи, педагоги-дефектологи действуют несколько формально, и дети не попадают в поле зрения этих специалистов. В этом подростковом периоде жизни, который нужен для социализации подростка, для определения становления личности, а получается, что преобладают риски. Это приводит к тому, что у молодых людей и так возрастной период тяжёлый для становления психики, а здесь происходит ломка».

Ранее газета «Известия» писала, что число ментальных диагнозов среди подростков в России выросло. За последние 10 лет количество психических заболеваний у подростков 15–17 лет увеличилось на 53%.