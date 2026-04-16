В Госдуме предложили расширить бесплатное питание для школьников

С инициативой выступили депутат от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

По их мнению, нововведение должно коснуться всех учащихся из малообеспеченных семей, а также студентов среднего профессионального образования. Сейчас бесплатное питание гарантировано только учащимся 1-х — 4-х классов, тогда как для старших школьников льготы зависят от региона и предоставляются выборочно.

Депутаты предлагают предоставлять бесплатное питание детям и подросткам, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратного прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, пишет РИА Новости.