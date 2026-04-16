Как и почему изменилась мода на имена

Среди новорожденных новгородцев самыми популярными именами стали Анна и Михаил. О том, почему меняется мода на имена и есть ли шанс на возвращение советских Галин и Зинаид, рассказали социолог Александр Прудник и психолог Ирина Соловьева контент-партнеру "РГ" Pravda-nn.ru.

По данным ЗАГС региона, имя София впервые за несколько лет уступила первенство Анне. Также востребованными женскими именами стали Виктория, Варвара, Ева, Василиса, Мария.

Среди мужских имен лидируют Михаил, Александр и Иван. А вот еще пару лет считавшееся главным фаворитом имя Артем — покинуло тройку лидеров и теперь занимает четвертое место. Часто в регионе называют детей Тимофеями, Матвеями, Романами и Дмитриями.

Кроме Софии и Артема былую славу потеряли Анастасия и Никита. Расцветом популярности Насть считаются 1994-2012 годы, а имя Никита начало использоваться с 1991 года, а настоящий его бум произошел в начале 2000-х. В последнее время отношения к ним поменялось, теперь имя Настя находится на 23-й строчке рейтинга, Никита — на 34-й.

Нижегородский социолог Александр Прудник считает, что имена — это часть моды, как одежда. То есть некоторые модели набирают бешеную популярность, а потом исчезают и начинают восприниматься архаичными. Так, например, произошло с именем Лена, которое очень часто встречалось в 60-х годах прошлого века, а сейчас не входит даже в топ-10 имен для девочек.

Именем родители пытаются выделить своего ребенка. Они видят, что вокруг есть распространенные имена, поэтому выбирают приемлемые, но более редкие в данный момент. По словам социолога, это приводит к регулярно повторяющимся волнам. То есть сравнительно редкое имя становится массовым, а потом от него тоже начинают отказываться.

Также отмечается, что некоторым именам надо больше времени на возвращение. Например, Галина и Зинаида остаются редкими именами на протяжении десятилетий из-за сложившейся ассоциации с образом бабушек.

Еще одной популярной тенденцией подбор таких имен, которых нет ни у кого. Так в 2025 году в Нижнем Новгороде родились Гамлет, Космос, Розалина, Афина, Венера. Необычные имена, несвойственные нашей культуре, входят в книжную или историческую культуру, чаще всего — античную или западноевропейскую. Обычно их используют образованные люди, для которых важна принадлежность к глобальному культурному коду, но оригинальность имени является доминирующей.

Популярнее древнегреческих и имен из книг только старославянские. В 2025 году в регионе родились Кузьма, Лукерий, Мартын, Макарий, Светозар, Златаслава, Матрона, Славяна, Лукерия, Весняна.

«Эти славянские имена — не что-то новое, а возвращение древнего культурного пласта», — считает социолог.

У некоторых народов имя, данное при рождении, тщательно скрывалось, ведь считалось, что тот, кто узнает его, обретет над обладателем магическую власть. А где-то, напротив, имя было некой визиткой, в которой старались отразить все подвиги и достижения. Согласно другой традиции, имя давалось в день совершеннолетия, когда личность себя уже проявила, рассказала психолог.

В современном мире тоже сохранилось особое отношение к именам. По словам психолога, это объясняется тем, что звуки оказывают на человека особое воздействие, которое мы не отслеживаем на уровне сознания. Комбинации звуков связываются у нас с определенными образами: шипящие и рычащие ассоциируются с опасностью — например, с рыком хищника или ползающей змеей. А звонкие согласные напоминают безопасные природные звуки, такие как журчание воды.

Именно поэтому звучание имени невольно формирует у людей ожидания от его обладателя. Например, Сашечка, Алекс или Шурик вызывают совершено разные образы.

Психолог также обратила внимание на случаи, когда родители называют ребенка в честь кого-то — умершего родственника или известной личности. Оба случая можно назвать попыткой навязать ребенку определенный жизненный сценарий. Если имя связано с кумиром, то родители часто проецируют на ребенка свои амбиции, ожидая, что их ребенок станет "звездой". Это задает высокую планку, но и укрепляет его веру в себя.

Когда ребенка называют в честь родственника, родители бессознательно начинают видеть в нем этого человека и соответствующим образом реагируют на его поведение. Например, вспышки гнева у мальчика, названного в честь вспыльчивого деда, могут восприниматься как "наследие", что приведет к игнорированию проблемы.

Психологи рекомендуют родителям при выборе имени учитывать не только свои ожидания, но и понимать, что с ним новорожденному предстоит пройти весь жизненный путь.