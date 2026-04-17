Развеян устойчивый миф о памперсах

Доктор медицинских наук Вера Вавилова развеяла популярный миф о памперсах. Она уверена, что подгузники никак не могут навредить коже младенца, если их вовремя менять.

«Сейчас они технологически подготовлены для того, чтобы они были безопасными для детей. Единственное, родители должны смотреть, чтобы они были мягкие. Обязательно нужно их менять регулярно в течение дня, часа через три нужно обязательно менять, потому что у маленьких детей мочеиспускание достаточно частое и если дети будут адаптированы к этим интервалам часовым, то это безопасно», – сказала она РИА Новости.

Эксперт посоветовала делать несколько перерывов в ношении подгузников в течение дня, чтобы кожа ребенка «подышала».

