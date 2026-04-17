Россияне высказались за проведение ДНК-теста при рождении ребенка

Половина россиян (52%) поддержали идею проведения ДНК-теста на отцовство в роддоме при согласии обоих родителей. Таков один из итогов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

При этом 70% мужчин и 68% женщин декларируют готовность к проведению ДНК-теста в случае рождения ребенка. 61% мужчин и женщин считают, что если мужчина узнает, что воспитывал не своего ребенка, ему следует продолжать воспитывать его.

Еще 25% заняли нейтральную позицию ни "да", ни "нет", а примерно 9-11% среди мужчин и женщин высказались против теста. Чем моложе человек, тем легче он поддерживает ДНК-тест. Опыт родительства, напротив, делает людей осторожнее. Чаще поддерживают тестирование мужчины, женщины чаще безразличны.