Россияне высказались за проведение ДНК-теста при рождении ребенка

52% россиян поддержали идею ДНК-теста на отцовство в роддоме
Половина россиян (52%) поддержали идею проведения ДНК-теста на отцовство в роддоме при согласии обоих родителей. Таков один из итогов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
При этом 70% мужчин и 68% женщин декларируют готовность к проведению ДНК-теста в случае рождения ребенка. 61% мужчин и женщин считают, что если мужчина узнает, что воспитывал не своего ребенка, ему следует продолжать воспитывать его.
Еще 25% заняли нейтральную позицию ни "да", ни "нет", а примерно 9-11% среди мужчин и женщин высказались против теста. Чем моложе человек, тем легче он поддерживает ДНК-тест. Опыт родительства, напротив, делает людей осторожнее. Чаще поддерживают тестирование мужчины, женщины чаще безразличны.
"Идея ДНК-теста встречает понимание в обществе, но вопрос, что делать с неприятными сюрпризами насчет отцовства в этом случае, остается открытым, - прокомментировала для "РГ" итоги исследования эксперт АЦ ВЦИОМ Татьяна Смак. - Благими намерениями авторов инициативы о защите прав ребенка выстилается дорога к узаконенному выяснению отношений в паре. Авторы сначала говорят о необходимости избежать обмана, и лишь затем о юридической защите ребенка. И женщина попадает в морально уязвимое положение: вместо правовых гарантий она получает статус ненадежного партнера. Один из итогов опроса дает надежду: если вдруг мужчина узнает, что годами воспитывал чужого ребенка, по мнению общества, ему стоит продолжать воспитание. Лишь 10% выступают за прекращение отношений с ребенком. Все же народная мудрость жива: не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал. Сохранение сложившихся родительских связей для россиян гораздо важнее биологической правды".