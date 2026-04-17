В России стали чаще выявлять шизофрению у подростков

Врачи стали чаще выявлять психические расстройства, в том числе шизофрению, у российских подростков 15–17 лет. Об этом рассказала доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.

— Среди устанавливаемых диагнозов лидирует непсихотическая группа: состояние тревоги и депрессии, в ряде случаев достигающих невротического уровня, нарушения поведения. Также отмечается некоторый рост случаев заболевания шизофренией и шизоаффективными психозами, — сказала она.

Психолог подчеркнула, что родителям следует проконсультироваться с врачом-психиатром, если они замечают у ребенка отставание в развитии от сверстников или что его поведение значительно отличается от поведения других детей. Соловьева добавила, что экстренными показаниями для обращения к специалисту являются суицидальные мысли и намерения, передает агентство городских новостей «Москва».

Заболеваемость психическими расстройствами среди российских подростков 15–17 лет выросла на 53 процента за последние 10 лет. «Вечерняя Москва» узнала у врача — психиатра-психотерапевта, кандидата медицинских наук Евгения Фомина, с чем это связано и какие проблемы с психикой чаще диагностируют у подростков в России.

