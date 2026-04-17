Хватит брить детей наголо: трихолог развеял популярный миф о детских волосах

Трихолог Юлия Галлямова опровергла популярный миф о том, что бритье детей помогает сделать волосы гуще и ускорить их рост.

Среди родителей до сих пор распространено мнение, будто если побрить ребенка, волосы потом будут расти быстрее, станут гуще и крепче. Но на самом деле такая процедура не влияет на число волосяных фолликулов. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова.

По словам специалиста, ощущение желаемого эффекта возникает из-за того, что после стрижки или бритья волосы начинают расти немного иначе. Когда они отрастают заново, стержень волоса выглядит более плотным, поэтому создается впечатление, что пряди стали объемнее.

У детей до двух лет волосы растут синхронно, а у взрослого – асинхронно. Соответственно, при этом принципе они кажутся более редкими и более тонкими. После бритья, когда волосы отрастают повторно, они входят в свой асинхронный ритм и, соответственно, кажутся гуще. В действительности же бритье не стимулирует рост волос на голове. У грудничков изначально более тонкие прядки, только и всего, – пояснила Галлямова.

Отдельно врач отметила, что бритье наголо никак не помогает справиться с алопецией. Если есть проблема выпадения волос, реально полезными будут только тщательные обследования и регулярное наблюдение у специалистов, передает телеканал "Саратов 24".