Можно ли подготовить школьника к ЕГЭ за полтора месяца

До начала ЕГЭ осталось полтора месяца, а паника уже нарастает. И не только у выпускников, но и у их родителей. Вопрос, который звучит чаще всего: «А есть ли смысл что-то делать или уже все пропало?» Короткий ответ — да, смысл есть.

Полтора месяца — это не год, но и не одна неделя. При правильной стратегии можно не просто «освежить» знания, а реально поднять результат на 10-20 баллов, а в некоторых случаях и больше. Как это сделать, с нами поделилась педагог-психолог, учитель русского языка Ирина Волхонская.

С чего начать: честная диагностика

Первое, что нужно сделать, по мнению нашего эксперта, — забыть про иллюзию «я все выучу за месяц». Не выучит. Вместо этого стоит потратить один день на полную проверку.

«Берутся три пробных варианта ЕГЭ по выбранному предмету. Решаются они в режиме реального экзамена — с таймером, без телефона и подсказок. Результат покажет не только слабые места, но и то, насколько ученик готов к формату. Без этого этапа вся подготовка превращается в хаотичное метание от темы к теме», — объясняет педагог.

Стратегия «домик»: что учить, а что бросить

За полтора месяца невозможно выучить все. Поэтому работает правило «домика».

«Фундамент — это темы, которые гарантированно дадут 50-60% баллов. Это самые простые задания из первой части. Их нужно довести до автоматизма. Стены — задания, где уже нужны рассуждения и логика. Их разбирают выборочно, по самым частотным темам. Крыша — сложные задачи на высокий балл. Если с фундаментом проблемы, до крыши можно не доходить. Лучше получить твердую четверку, чем пытаться „штурмовать“ пятерку и провалиться», — утверждает эксперт.

Режим и дисциплина: без магии

Подготовка за 1,5 месяца — это жесткий график. Идеальная схема: 4-5 раз в неделю по 2-3 часа, без перегрузов. Один день в неделю — полный отдых. Ирина:

«Каждое занятие строится по принципу: 20% теории (только самое важное), 80% практики — решение вариантов, разбор ошибок, отработка слабых мест. Важное правило: не сидеть над сложным заданием часами. Если не получается решить за 10-15 минут, ответ подсматривается, разбирается и через день решается снова».

Чего делать не стоит

Покупать «уникальные курсы» и «секретные материалы». Работают только открытые банки заданий ФИПИ и демоверсии.

Заставлять ребенка заниматься по 8 часов. К 11-му часу эффективность падает до нуля.

Учить все подряд. Лучше выучить 5 тем идеально, чем 15 — поверхностно.

Психологический момент

«Родителям важно перестать говорить „ты должен“. Вместо этого — „давай посмотрим, что мы можем сделать с тем, что осталось“. Конкретный план успокаивает лучше любых обещаний. Если ребенок на грани истерики, лучше пропустить день занятий, чем добивать его очередным вариантом», — советует педагог.

Итог: реально ли?

Реально. Но с оговорками.