Адвокат Балян: при поездке ребёнка с бабушкой согласие на выезд должны дать оба родителя

Адвокат Мушег Балян рассказал, что при выезде ребёнка за границу с бабушкой письменное согласие на поездку обязаны оформить оба родителя.

В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметил, что если несовершеннолетний путешествует с одним из родителей, то разрешение второго законного представителя со стороны России обычно не требуется, однако правила страны въезда могут отличаться.

«При разных фамилиях у родителя и ребёнка на границе понадобится документ, подтверждающий родство», — отметил Балян.

Эксперт добавил, что один из родителей может установить запрет на выезд несовершеннолетнего без уведомления второго — и отменить его возможно только через суд.

